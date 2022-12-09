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Супермодель Аліна Байкова розповіла про мовчазну позицію ДіКапріо щодо війни в Україні

9 грудня 2022, 21:41
Знаменитостей пов'язують довгі роки близької дружби
Аліна Байкова, Леонардо ДіКапріо
Аліна Байкова розповіла, чому Леонардо ДіКапріо мовчить про війну / instagram.com/alina_baikova, imdb.com

Українська супермодель зі світовим ім'ям Аліна Байкова водить дружбу з голлівудським актором і плейбоєм Леонардо ДіКапріо. Вважається, що у артиста є українське коріння, мовляв його бабуся по материнській лінії була родом з Одеси.

ДіКапріо пам'ятає про своє коріння, і на початку повномасштабної війни в Україні засуджував агресію РФ і поширював контакти благодійних організацій, які займаються допомогою українцям.

Однак Лео не бажає публічності в тому, що стосується війни в нашій країні. Байкова в інтерв'ю для Олицької розповіла, що актор вельми стримано висловлював свої емоції щодо цього питання в бесідах з нею.

"Ну, бачите, він промовчав, він дав грошей. І зараз на мене вийшли знову. Перша леді України Зеленська презентувала ж фонд у Нью-Йорку і мене запросили. Але я не могла піти. Я написала Лео: "Якщо ти будеш в Нью-Йорку, піди". Він каже: "Я не буду в Нью-Йорку, але я донат зроблю". Я їх поставила в контакт. Я не знаю, зробив він донат чи не зробив, але сказав, що зробить. Може там ще щось", - каже Байкова

Також супермодель зазначила, що ДіКапріо відхилив її пропозицію відвідати Україну під час війни за прикладом інших знаменитостей зі світовим ім'ям.

Нагадаємо, раніше соліст рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в тероборону, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

Також популярний телеведучий Даніель Салем розповів про те, як на фронті прощався з життям - військовий був готовий вчинити самогубство, щоб не потрапити в руки до ворога.

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