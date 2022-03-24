"Сумно аж за край": чому Софія Ротару мовчить про війну в Україні

Директор артистки розповів, що вона намагається бути дружною з усіма народами пострадянського простору.
Радянська і українська співачка Софія Ротару з початку війни в Україні зберігає практично абсолютне мовчання.
Виконавиця пісні про "Одну калину за вікном і Україну, бо в нас іншої нема" вийшла на зв'язок лише одного разу - 28 лютого, висловивши глибоку скорботу про трагічні події в Україні. Втім, своєю міжнародною любов'ю співачка не скористалася - миру рідній Україні вона побажала, але викривати ворогів в їх злочинній агресії не стала.
Практично місяць про Софію Ротару нічого не чути. За словами її директора Сергія Лаврова, він давно не спілкувався з артисткою, а на тлі війни в Україні і зовсім боїться їй дзвонити.
На питання, чому ж Ротару не говорить про військову агресію Кремля в Україні, Лавров висловив припущення, що справа в аполітичності "хуторянки".
"Софія Михайлівна завжди була аполітична, намагалася уникати розмов на ці теми. Вона Народна артистка СРСР і однаково добре ставилася до всіх колишніх союзних республік",- заявив він.
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Раніше на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку, серед яких опинилися Руслан і Анатолій Євдокименко-син і онук співачки Софії Ротару. За незаконний перетин кордону під час воєнного стану їм може загрожувати до 5 років в'язниці.
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