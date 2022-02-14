Колишня подруга Софії Ротару розповіла про шкідливі звички співачки: "Агресія була, так"

Ольга Коняхіна розповіла, що Ротару ставала агресивною по відношенню до близьких, коли вип'є / instagram.com/sofiarotaru.official

Колишня концертний директор Софії Ротару Ольга Коняхіна, яка відсиділа три роки за розтрату її коштів, дала на російському телебаченні відверте інтерв'ю, що викриває шкідливі звички і поганий характер артистки.

Так Коняхіна заявила, що спроби Руслана Євдокименка, єдиного сина Ротару, підтримати її світлий образ пай-дівчинки заявами, мовляв мама важче келиха вина ніколи нічого в руках не тримала, смішні і неправдиві - Софія Михайлівна може "прийняти на груди" і не гребує міцних напоїв.

"І коньяк, і віскі, і горілка — все пилося. Все пилося, так, абсолютно. І причому так, що навіть я не витримувала конкуренції",- згадує хрещена мати шоу-бізнесу.

Правда, випивала співачка виключно у вузькому колі сім'ї і наближених - під градусом Ротару ставала занадто відвертою і агресивною, тому на публіці вона від алкогольних напоїв відмовляється.

Особливо діставалося тим, хто як Коняхіна, виконував роль супутників і подруг Ротару: "При ній весь час хтось був, я маю на увазі або помічниця по дому, або її костюмери. У неї є подруга-костюмер, і вона її теж, до речі, дуже часто принижує. Вона всіх, хто близько до неї, може принизити дуже легко, прямо як нічого робити".

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Нагадаємо, Ольга Коняхіна раніше виконувала роль концертного директора Софії Ротару. Була засуджена за шахрайство в особливо великому розмірі - брала передоплату за концерти артистки (близько половини від усього гонорару), але гроші привласнювала собі. Отримала покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років, але відсиділа тільки три.

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