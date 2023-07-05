Суд виніс новий вирок блогерці Вороновій за зйомку роботи ППО: адвокат відмовився оскаржувати

Співачку Інну Воронову вирішили покарати одним роком умовного покарання.

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Інна Воронова знімала ППО / Колаж Главред, фото соцмережі, Генштаб ЗСУ

У Києві суд Дніпровського району виніс рішення для блогера і співачки Інни Воронової у справі про поширення кадрів з роботою ППО.

Співачку Інну Воронову вирішили покарати одним роком умовного покарання. Таке рішення пояснюється тим, що жінка пішла на угоду зі слідством і визнала провину.

Суд офіційно вирішив, що Інна Воронова повинна отримати умовне покарання на 1 рік, повідомляє прокуратура Києва. Рішення не вдаватися до реального покарання суд пояснив тим, що жінка пішла на співпрацю зі слідством. В рамках угоди вона повністю визнала свою провину і не відмовилася від покарання. У відповідь на це вирок було пом'якшено.

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Адвокат Воронової заявив, що з вироком не збирається сперечатися. Його він вважає досить прийнятним, тому не бачить сенсу в оскарженні. Додаткове розгляд може закінчитися негативно.

Сама Воронова вирок поки не коментувала. У соцмережі Instagram вона опублікувала лише кілька сторі, де написала, що це був урок для неї.

"Це був урок для того, щоб ти навчилася любити і вибирати себе, а не ідіалізувати інших", - пише блогерка.

Інна Воронова написала в мережі після рішення суду / instagram.com/voronova.official

Скандал з Інною Вороновою

Нагадаємо, у травні, під час масової ракетної атаки Росії на Київ Інна Воронова опублікувала з Instagram відео, на якому зняла роботу українського ППО. Більш того, на її записі була вказана геолокація.

Запис відразу поширили по Telegram-каналах. Інформація поставила під загрозу підрозділи нашої протиповітряної оборони, оскільки дані про їх розташування могли потрапити до ворога.

Суд вирішив обрати їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Сама Воронова була обурена. Вона заявила, що тепер наражається на небезпеку, оскільки не може піти в бомбосховище під час повітряної тривоги. У той же час вона визнавала, що зробила помилку і заявляла, що шкодує про це.

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