Стрілянина на знімальному майданчику. режисер вперше прокоментував трагедію

Подробиці трагедії під час зйомок

Режисер Джоел Соуза заявив, що він "вражений втратою друга і колеги" Галини Хатчінс у своїй першій заяві після нещасного випадку з вогнепальною зброєю на знімальному майданчику фільму в Нью-Мексико, повідомляє BBC.

У своїй заяві Соуза сказав:

"Я спустошений втратою мого друга і колеги Галини. Вона була доброю, енергійною, неймовірно талановитою, боролася за кожен сантиметр і завжди підштовхувала мене до кращого".

"Я подумки з її сім'єю в цей важкий час. Я вдячний за прояви любові, які отримав від нашої кінематографічної спільноти, жителів Санта-Фе і сотень незнайомців, які звернулися до мене... Це, безумовно, допомога в моєму одужанні", - додав він.

Судовий розгляд свідчить, що помічник режисера Дейв Холлс не знав, що в гвинтівці були бойові патрони.

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48-річний Соуза, який стояв за спиною Хатчінс, котра отримала поранення в груди, був доставлений до лікарні з пораненням в плече, а потім був виписаний.

Трагедія на знімальному майданчику

Як повідомляв Главред, трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико в четвер, 21 жовтня. В результаті інциденту зі стріляниною під час зйомок фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдуіном в Санта-Фе загинула операторка Галина Хатчінс. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуз. Зйомки фільму припинені. Поки що невідомо, що буде далі з виробництвом кінострічки.

Болдуін прокоментував те, що трапилося на зйомках. Актор заявив, що вражений і убитий горем.

"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль щодо трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс – дружини, матері і нашої глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з розслідуванням, яке веде поліція, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія", – заявив Болдуін.