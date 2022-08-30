Тишкевич, яка страждає від хронічного болю, зважилася на екстремальне лікування

Катерина Тишкевич розповіла про нове експериментальне лікування / instagram.com/mrsketrin

Українська акторка Катерина Тишкевич, відома завдяки головним ролям в серіалах Безсмертник і Ніщо не трапляється двічі, знаходиться в марних спробах вилікувати або хоча б діагностувати хворобу, яка приносить їй нестерпні головні болі останні 8 років.

Звичайні знеболюючі препарати давно перестали допомагати їй, симптоми полегшують лише високотоксичні ліки, які не можна приймати довгий час через серйозні побічні ефекти.

Тишкевич розраховувала на консультацію в одній з європейських клінік, однак, судячи з останніх новин на сторінці актриси в Instagram, вона знайшла допомогу в київському медичному центрі.

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Вона виклала знімок з новим лікарем, який запропонував їй альтернативне лікування, яке вона назвала експериментальним. Актриса оптимістично налаштована.

"Нове експериментальне лікування розпочато. Лікар з такими очима не може мене не вилікувати! Вірю!" - підписала знімок Тишкевич.

Катерина Тишкевич розповіла про нове експериментальне лікування / instagram.com/mrsketrin

Раніше відома українська поп-співачка Настя Каменських розповіла, чому у її чоловіка і партнера по творчості Олексія Потапенка (Потапа) паралізувало пів-обличчя.

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