Тишкевич, яка страждає від хронічного болю, зважилася на екстремальне лікування

Акторка зневірилася отримати хоч якусь допомогу і чіпляється за будь-яку соломинку.
Українська акторка Катерина Тишкевич, відома завдяки головним ролям в серіалах Безсмертник і Ніщо не трапляється двічі, знаходиться в марних спробах вилікувати або хоча б діагностувати хворобу, яка приносить їй нестерпні головні болі останні 8 років.
Звичайні знеболюючі препарати давно перестали допомагати їй, симптоми полегшують лише високотоксичні ліки, які не можна приймати довгий час через серйозні побічні ефекти.
Тишкевич розраховувала на консультацію в одній з європейських клінік, однак, судячи з останніх новин на сторінці актриси в Instagram, вона знайшла допомогу в київському медичному центрі.
Вона виклала знімок з новим лікарем, який запропонував їй альтернативне лікування, яке вона назвала експериментальним. Актриса оптимістично налаштована.
"Нове експериментальне лікування розпочато. Лікар з такими очима не може мене не вилікувати! Вірю!" - підписала знімок Тишкевич.
Раніше відома українська поп-співачка Настя Каменських розповіла, чому у її чоловіка і партнера по творчості Олексія Потапенка (Потапа) паралізувало пів-обличчя.
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