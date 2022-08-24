Даніель Салем розповів про страх на передовій та скільки разів потрапляв під обстріли

Захисник зізнався, що було складніше за все пережити для нього.
Український актор і ведучий Даніель Салем зараз захищає Україну від рашистських окупантів. Він служить у спецпідрозділі авіарозвідки, і зараз відновлюється після чергового поранення.
Як сам Салем зізнався в інтерв'ю для ЖВЛ, під обстріл він потрапляв цілих сім разів. Однак без роздумів повернеться на передову, як тільки йому дозволять медики.
Зірковий захисник розповідає, що на передовій йому зовсім не страшно: "Ти не боїшся. Взагалі це як Counter Strike. Ти там і все. Нема минулого, нема майбутнього. Важко, але не страшно. В той момент (під час боєвого завдання - прим. редактора). Страшно, коли ти йдеш на завдання, і страшно, коли закінчиться все".
Складніше за це для нього розлука з маленькою донькою. Нерозтрачене почуття любові посилюється жахами, які Салему доводиться спостерігати на війні. "Не спиться. Взагалі. Важко спати, кошмари... Мені буде потрібно дуже багато працювати з психіатором, щоб залікувати усі рани, які усередині кояться. Ти бачиш жахливі речі, чуєш жахливі речі. Багато разів просинаєшся у поту. По-перше, я дуже сумую за донькою, по-друге мене лякає той факт, що я не знаю, коли це все закінчиться. І я розумію, що ще не скоро я побачу доньку", - з гіркою посмішкою розповідає Даніель.
Раніше стало відомо, що 53-річний український актор, зірка серіалів кріпосна і Кайдаш, Андрій Луценко пішов на фронт, боронити Україну у складі прикордонного загону.
Завзятий путініст і російський актор Володимир Машков вперше публічно відреагував на антивоєнну і проукраїнську позицію його єдиної дочки Марії, також акторки, яка зараз проживає США.
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