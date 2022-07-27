"Посадили на дуже токсичний препарат": тяжкохвора Тишкевич поділилася невтішними новинами

Катерина Тишкевич розповіла про проблеми в лікуванні / instagram.com/mrsketrin

Українська акторка Катерина Тишкевич, відома завдяки головним ролям в серіалах Безсмертник і Ніщо не трапляється двічі, вже близько 8 років страждає невідомою недугою, яка заподіює їй нестерпні головні болі.

Лікарі розводять руками і не можуть точно сказати що відбувається з артисткою. Але нещодавно для Тишкевич забринів промінчик надії - їй погодилися допомогти в одному з медичних центрів в Данії, які спеціалізуються на подібних проблемах. Однак і тут акторку чекала невдача.

Данці можуть прийняти її не раніше жовтня, а проблема вимагає негайного вирішення. Ймовірно їй зможуть допомогти в неврологічному інституті в Італії, проте конкретної відповіді звідти Катерина поки не отримала.

На даний момент їй допомагає лише дуже потужний препарат з сильним побічним ефектом. "Зараз тимчасово мене посадили на один дуже токсичний препарат, який ні в якому разі не можна приймати довго. Але з ним стало трохи легше, зараз я хоча б можу уявити собі шлях закордон", - розповідає Тишкевич на своїй сторінці в Instagram.

Також вона тішиться кототерапією. Незважаючи на постійні болі, артистка пильно стежить за війною в Україні - до нападів вона займалася волонтерською діяльністю. "За ситуацією в країні слідкую, все ще важко засинати з думками про Лізу з Вінниці та її маму…Вірю в перемогу, радію хімарсам, співаю "Ой у лузі...", - ділиться акторка.

Катерина Тишкевич розповіла про проблеми в лікуванні / instagram.com/mrsketrin

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Раніше своїм досвідом подолання важкої хвороби поділилася українська продюсерка Олена Мозгова. Вона зізналася, що через сильний біль ще рік тому замислювалася про самогубство.

Також стало відомо, що Анастасія Заворотнюк, яка вже три роки бореться з важкою формою онкології, двічі була на межі життя і смерті.

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