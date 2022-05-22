"Як з труни вилізла": Оля Полякова зі сльозами на очах шокувала зізнанням

Оля Полякова / скріншот

Українська співачка Ольга Полякова відверто поділилася, як повертала себе до життя після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Полякова зізналася, що у неї була "чорна депресуха".

"Коли поїхала, було абсолютне відчуття що все, життя закінчилося, що я нікому не потрібна. Що більше у мене немає професії, що я більше ніколи не почую оплесків. На мене навалилася така чорна депрессуха. Я просто лежала. Ми були в Мюнхені в той момент, у нас була кімнатка, де ми були втрьох. Я відправляла дітей погуляти десь. У мене не було сил нічого робити. Абсолютна порожнеча. Нерозуміння ні хто ти, ні що ти, ні навіщо ти. Що твоє життя закінчилося", - прокоментувала знаменитість у програмі Дорослі дівчата.

За словами Полякової, коли їй надійшла пропозиція виступити на благодійному матчі, вона ні хвилини не розмірковувала.

"Коли мені надійшла пропозиція поїхати на благодійний матч, це ж абсолютно безкоштовно. Мені подзвонили по телефону і сказали через дві години потрібно вилетіти в Афіни і заспівати гімн. Вони запитали, чи буду я співати? Я сказала: "Так!!!". Приїжджаю туди, мої друзі знайомлять мене з однією чудовою жінкою, вона мене бере під своє крило, засовує мене в салон краси. Мене там фарбують, мені роблять манікюр, маску для Обличчя, макіяж. Я одягаю італійську сорочку подруги, яка виглядає як вишиванка. Вона мені дала ще якусь синю спідницю. І ось я співаю цей гімн України. І ось за цю хвилину, яку я співала цей гімн України, розумію, що зараз на мене дивиться вся Європа. Ми зараз збираємо гроші для допомоги Україні. І я співаю, і цим можу допомогти. У мене було відчуття, ніби я вдихнула повітря. Немов я з труни, бл*д, встала. Немов я встала з труни. У той момент я абсолютно ожила. І в той момент я зрозуміла, що нічого не закінчилося", – не стримуючи сліз сказала Полякова.

Вона пояснила, що зрозуміла, що так, це важке випробування, але якщо воно випало на долю нашої країни, то ми можемо з цим впоратися:

"Це важке випробування і це якийсь новий виток, який дуже несправедливий, якого ми не заслуговуємо. Але який чомусь випав на нашу долю. Якщо він випав на нашу долю, значить ми абсолютно точно можемо з цим впоратися", - сказала Полякова.

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