Коштує більше, ніж машина: Мадонна показала обновку для зубів

Коротко:
- Що таке гріллзи і навіщо вони
- Що встановила Мадонна
Американська поп-ікона Мадонна, яка ігнорує всі можливі стереотипи і тепер здивувала новим вчинком.
Під мелодію пісні репера That Mexican OT "Hardest Ese Ever" 66-річна поп-ікона, підспівувала словам пісні, вказуючи на свій рот, щоб продемонструвати свої мерехтливі дикі грілзи(знімні декоративні накладки з благородних металів, які виготовляють індивідуально на один або кілька зубів - авт.) з блакитного кольору і діамантів у своєму короткому відео на TikTok.
Вона не підписала кліп, але шанувальники поспішили висловити в коментарях свої думки з приводу екстравагантної демонстрації багатства співачки, пише Page Six.
"Це точно коштує більше, ніж моя машина", - прокоментував один користувач TikTok.
Інший додав: "Чорт візьми, Мадонна????? Тобі не потрібно було так сильно виділятися".
У відповідь на, здавалося б, замішання навколо відео поп-зірки, третя людина сказала: "Ви всі дійсно не знаєте, хто така Мадонна. Це так схоже на неї".
Гріллзи, показані в кліпі, схоже, є тими самими прикрасами для рота, які вона представила 2022 року на "The Tonight Show with Jimmy Fallon".
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Раніше Главред писав про те, що співачка розпрощалася зі своїм 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом. Їхній роман був стрімким і дуже пристрасним, але "згорів" так само швидко, як і спалахнув.
Нагадаємо, раніше також співачка розповіла про те, як непросто поєднувати в житті ролі матері та артиста, проте крім її філософських роздумів багато хто звернув увагу і на велику каблучку, яка з'явилася на безіменному пальці зірки.
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Хто така Мадонна?
Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця та актриса. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.
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