Коштує більше, ніж машина: Мадонна показала обновку для зубів

Мадонна показала нове відео, в якому похвалилася дорогими гріллзами.

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Мадонна здивувала новим відео / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що таке гріллзи і навіщо вони

Що встановила Мадонна

Американська поп-ікона Мадонна, яка ігнорує всі можливі стереотипи і тепер здивувала новим вчинком.

Під мелодію пісні репера That Mexican OT "Hardest Ese Ever" 66-річна поп-ікона, підспівувала словам пісні, вказуючи на свій рот, щоб продемонструвати свої мерехтливі дикі грілзи(знімні декоративні накладки з благородних металів, які виготовляють індивідуально на один або кілька зубів - авт.) з блакитного кольору і діамантів у своєму короткому відео на TikTok.

відео дня

Мадонна - панянка естравагантна / instagram.com/madonna

Вона не підписала кліп, але шанувальники поспішили висловити в коментарях свої думки з приводу екстравагантної демонстрації багатства співачки, пише Page Six.

"Це точно коштує більше, ніж моя машина", - прокоментував один користувач TikTok.

Інший додав: "Чорт візьми, Мадонна????? Тобі не потрібно було так сильно виділятися".

Мадонна показала нові гріззли / Скріншот ТікТок

У відповідь на, здавалося б, замішання навколо відео поп-зірки, третя людина сказала: "Ви всі дійсно не знаєте, хто така Мадонна. Це так схоже на неї".

Гріллзи, показані в кліпі, схоже, є тими самими прикрасами для рота, які вона представила 2022 року на "The Tonight Show with Jimmy Fallon".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що співачка розпрощалася зі своїм 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом. Їхній роман був стрімким і дуже пристрасним, але "згорів" так само швидко, як і спалахнув.

Нагадаємо, раніше також співачка розповіла про те, як непросто поєднувати в житті ролі матері та артиста, проте крім її філософських роздумів багато хто звернув увагу і на велику каблучку, яка з'явилася на безіменному пальці зірки.

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Хто така Мадонна? Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця та актриса. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.

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