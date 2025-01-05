Наречена в 66: Мадонна натякнула на заручини з юним бойфрендом

Мадж дуже енергійно демонструє всім каблучку на безіменному пальці.

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Мадонна спровокувала чутки про заручини з Акімом Моррісом / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Коротко:

Мадонна і Акім Морріс зустрічаються близько півроку

Пару запідозрили в заручинах

Американська поп-ікона Мадонна плює в обличчя ейджизму в шоу-бізнесі та в повсякденному житті - 66-річна співачка нещодавно завершила річне світове турне, активно відвідує світські заходи і вечірки, встигає виховувати молодших дітей, і, схоже, знову зібралася заміж.

Про заручини Мадж у Мережі заговорили після того, як вона поділилася у своєму блозі в Instagram новорічними фото з сім'єю - дітьми і нареченим. У підписі співачка розповіла про те, як непросто поєднувати в житті ролі матері та артиста, проте крім її філософських роздумів багато хто звернув увагу і на велику каблучку, яка з'явилася на безіменному пальці зірки.

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У зв'язку з цим почали з'являтися чутки, що 28-річний футболіст Акім Морріс, з яким Мадонна зустрічається з липня 2024 року, покликав кохану під вінець. У листопаді пару "розлучили" в Мережі, але Акім продовжує бути невід'ємною частиною повсякденності Мадж. Утім, закохані ймовірні заручини поки що не коментують.

Мадонна була офіційно одружена двічі: з актором Шоном Пенном (з 1985 по 1989) і з режисером Гаєм Річі (з 2000 по 2008). Співачці приписують у минулому романи з такими відомими чоловіками, як Воррен Бітті, Люк Перрі, Ленні Кравіц, Ванілла Айс, Денніс Родман тощо.

Мадонна спровокувала чутки про заручини в Акімом Моррісом / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що завершився шлюборозлучний процес Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, який тривав цілих 8 років. Пара була у стосунках 10 років, 2 роки з яких - в офіційному шлюбі.

Також Дженніфер Лопес, яка навесні 2024 року офіційно розійшлася з Беном Аффлеком, запідозрили в романі з голлівудською зіркою, яка значно старша за неї.

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Хто така Мадонна? Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця й акторка. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.

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