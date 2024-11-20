Любов чи провокація: Мадонна відреагувала на чутки про розрив зухвалим фото

Медж не готова відмовлятися від юного бойфренда.

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Мадонна у відповідь на чутки про розрив з Акімом Моррісом показала свіже фото з ним / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

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На початку листопада інсайдери розповіли, що Мадонна покинула молодого обранця після чотирьох місяців стосунків

Медж опублікувала барвисте спростування

У липні 2024 року Мадонна закрутила роман із 28-річним футболістом Акімом Моррісом, а вже на початку листопада в пресі з'явилися чутки про те, що пара розбіглася. Поп-діва нібито розійшлася з молодим коханцем після того, як той почав поглядати на своїх ровесниць.

Про це інсайдери розповіли західним ЗМІ. Однак схоже, що близьке оточення Медж більше хоче її розриву з Акімом, ніж сама зірка.

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Всупереч чуткам вона у своєму блозі в Instagram опублікувала фото з Моррісом. Разом вони відвідали дружню зустріч, на якій Мадонна безтурботно сиділа на колінах бойфренда.

Таке ж фото на своїй сторінці опублікував і сам Акім. Чутки про розставання пара не коментувала ні тоді, коли вони з'явилися вперше, ні зараз, коли між закоханими встановилася абсолютна ідилія.

Мадонна у відповідь на чутки про розрив з Акімом Моррісом показала свіже фото з ним / instagram.com/madonna

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Раніше Главред розповідав, що ховається за відкритим листом про те, що популярний американський актор і демократ Том Хенкс втік зі США після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Також стало відомо, що голлівудська акторка Меган Фокс вагітна "райдужною" дитиною. Це буде її третій малюк і другий для її обранця, музиканта Machine Gun Kelly.

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Хто така Мадонна? Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця й акторка. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.

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