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Старший син Бекхемів оголосив "війну" родині через одну людину

Олена Кюпелі
5 червня 2025, 12:20
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Що відбувається в сім'ї Бекхемів і хто в цьому винен.
У родині Бекхемів стався розлад
У родині Бекхемів стався розлад / Колаж Главред, фото Instagram/kim_turnbull, nicolaannepeltzbeckham

Коротко:

  • Чому Бруклін Бекхем не відвідує сімейні заходи
  • Що відомо про стосунки молодшого сина

Коли Девід Бекхем святкував свій 50-й день народження на зоряній вечірці в Лондоні 3 травня, на фотографіях після вечірки, які Вікторія Бекхем виклала в Instagram, помітно були відсутні двоє людей: їхній старший син Бруклін, 26 років, і дружина Брукліна, акторка і режисерка Нікола Пельтц, 30 років.

У той час інсайдер повідомив PEOPLE, що пару, безсумнівно, запросили на захід, визнавши при цьому, що за лаштунками була деяка драма.

відео дня

"Між Брукліном і Ніколою та сім'єю є напруженість", - сказало джерело, додавши: "Стосунки безумовно не підлягають відновленню. Вони люблять його і завжди поруч із ним. Вони просто ображені й розчаровані тим, що він тепер не відіграє жодної ролі в сімейному житті".

Бруклін Бекхем із дружиною
Бруклін Бекхем з дружиною / Фото Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Але інше джерело повідомляє, що причиною, через яку Бруклін і Нікола відмовилися йти на захід, стала нова дівчина Ромео Бекхема, діджей Кім Тернбулл, 24 років, яку, за словами джерела, колись пов'язували з Брукліном.

"Бруклін не хотів перебувати з нею в одному приміщенні, і він сказав про це своєму батькові", - говорить джерело. "Але Девід вважав за краще, щоб там була Кім, а не Нікола". Друге джерело додає: "Бруклін і Кім знайомі за минулим, і його сім'я знає, що йому некомфортно поруч із нею".

Бруклін Бекхем із дружиною
Бруклін Бекхем із дружиною / Фото Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Однак у нещодавньому пості в Instagram молодший брат Брукліна Круз відповів коментатору, зазначивши, що "Бруклін і Кім ніколи не зустрічалися". Джерело також повідомило, що пара ніколи не зустрічалася.

Інші ж таблоїди повідомляють, що пара все ж розійшлася і вирішила рухатися далі окремо.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв про те, що Девід Бекхем продемонстрував свій вражаючий прес, знімаючись для реклами окулярів своєї нової колекції. Колишній футболіст, 48 років, позував без сорочки, щоб рекламувати випуск колекції.

Нагадаємо, напередодні дружина Девіда Бекхема посвітила принадами в піджаку на голе тіло, за що знову нарвалася на жорстку критику від недоброзичливців. Її новий образ викликав масу пересудів.

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Вікторія Керолайн Бекхем - британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, акторка, модна дизайнерка і підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

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