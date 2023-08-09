Після сварки з Бекхемами Гаррі та Меган знайшли нового зіркового друга

Герцоги Сассекські намагаються всіма силами закріпитися в зоряній тусовці за допомогою дружби з багатими і впливовими.

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Принц Гаррі та Меган Маркл подружилися з Джоном Траволтою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Меган Маркл і принц Гаррі продовжують відчайдушні спроби влитися в світову зоряну тусовку. Своїх головних у світських колах друзів, Девіда та Вікторію Бекхем, вони упустили через нестриманість герцогині Сассекської - в неприємній телефонній розмові вона звинуватила їх у зливі подробиць про неї та Гаррі пресі.

Тепер бажання постійно знаходиться в колі багатих і знаменитих привело Гаррі і Меган до голлівудського актора Джона Траволти. Як повідомляє видання The Sun, вони познайомилися в Лос-Анджелесі і вже сходили на обід у вкрай дорогий ресторан при готелі The Beverly Hills Hotel. Природно, в закритій vip-зоні.

У 1985 році Траволта зустрічався з принцесою Діаною, і вони навіть станцювали разом. Актор не раз визнавав цей вечір найкращим у своєму житті. Ймовірно, принцу Гаррі було приємно обговорити цю подію.

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Втім, в пресі здивовані таким вибором друзів принца Гаррі і Меган Маркл. Траволта - дуже давній парафіянин церкви саєнтології. Саєнтологи рідко контактують з людьми із зовнішнього світу, якщо це стосується професійної діяльності. Однак представники герцогів Сассекських заперечують, що ті приєдналися до популярного Голлівуду вчення.

Раніше стало відомо, що герцоги Сассекські ледь не повторили жахливу долю принцеси Діани - принц Гаррі і Меган Маркл ледь не потрапили в аварію через папараці, які переслідували їх на автомобілі 2 години.

Також стало відомо, що Меган Маркл в США спіймали на брехні. Через недобросовісно виконану роботу їх в Америці, куди обидва так прагнули, стали називати "королівськими шахраями".

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