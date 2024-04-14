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Стало відомо, чому Руслана Писанка приховувала онкологічне захворювання

Олена Кюпелі
14 квітня 2024, 00:08
Українська акторка Руслана Писанка не хотіла зайвих розмов щодо свого стану.
Руслана Писанка
Руслана Писанка померла від онкологічного захворювання/ колаж: Главред, фото: facebook.com/ruslanapisanka, facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв розповів про свої дружні та робочі стосунки з акторкою і ведучою Русланою Писанкою, яка померла від раку 2022 року.

За словами Гордєєва, він близько спілкувався з телеведучою в останні дні життя і часто допомагав під час її лікування в Німеччині. Як розповів він в інтерв'ю Обозревателю, за бажанням артистки, він не розголошував подробиць її захворювання.

Хто такий Єгор Гордєєв?

Єгор Гордєєв - український ведучий телеканалу 1+1, продюсер, журналіст. Веде ранкове шоу Сніданок з 1+1 у парі з Нелею Шовкопляс із 2017 року. Займається благодійністю. У сфері його інтересів лежить турбота про дітей у лікарнях і безпритульних тварин.

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Як зізнається ведучий, у такий спосіб акторка намагалася вберегти себе від зайвих розмов.

"Я знав правду про хворобу Руслани ще й тому, що міг трішечки допомогти їм із чоловіком логістично під час перебування в Німеччині. Тому, власне, Руся мені й розповіла все. Але я дуже розумію і поважаю її бажання тримати це в таємниці. Знаєте, нерідко оточення по-різному сприймає твоє. Дуже мудре і правильне рішення", - додав Гордєєв.

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Раніше чоловік Писанки поділився спогадами про те, як померла його теща, мама Руслани Діна Василівна. Жінка страждала від онкології в термінальній стадії.

Також Ігор Ісаков розкрив цікавий факт про його дружину - коли почався перший етап прощання з артисткою, він розповів, яке незвичне ім'я Руслані дали при хрещенні.

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