Серед білого дня, прямо на вулиці: українська співачка розповіла про пережите насильство

Yagoda переконана, що своїм травматичним досвідом необхідно ділитися, щоб підвищувати обізнаність громадськості.

Yagoda розповіла про пережите насильство / instagram.com/yagoda.official

Українська співачка Yagoda (справжнє ім'я - Лілія Верес) розповіла, що кожен вихід на вулицю для неї може стати дуже тривожним. Вся справа в насильстві, яке артистка пережила на вулиці серед білого дня. Травмуючим досвідом вона поділилася з РБК-Україна.

Так Верес зазначає, що намагається вибирати максимально непримітний гардероб, щоб не привертати до себе увагу і не боятися бути скривдженою. Такі думки почали відвідувати її після того, як співачку "облапали" на вулиці.

Лілія змогла дати відсіч, але з наслідками насильства і неповажного ставлення вона бореться досі. "Інколи перед виходом на вулицю я думаю: "Так, треба зняти підбори, потрібна довша спідниця" і так далі… Бо я маю досвід, коли задула балончиком якогось козла, який вирішив мене шльопнути по стегнах серед білого дня в людному місці. А це не ок, не ок! Бо все починається з малого. Бо мої кордони важливі, і я думаю, що після цього випадку, він добре подумає, чи простягати руки до перехожої дівчини", - зазначає співачка.

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Також вона зізналася, що це не єдиний подібний досвід в її житті - Лілія Верес розповіла, що на одному з кастингів її примушували роздягнутися. Вона не погодилася, і покинула відбір.

Співачка зазначає, що виносить все це на публіку з однією метою - довести жінкам і дівчатам, які пережили насильство, що не потрібно мовчати, звертатися за допомогою - не соромно, а заявляти на кривдників - необхідно, щоб вулиці ставали безпечніше.

"Жертва не винна ніколи, винен лише кривдник. І це важливо, про це потрібно кричати! Щоб наші діти жили в іншому суспільстві, де "ні" означає "ні"! Де я маю розкіш просто бути собою і не думати, чи моя спідниця не приверне увагу якогось…" - додає Yagoda

Нагадаємо, навколо українського співака Іво Бобула спалахнув скандал через сексизм. Співак розмірковував над тим, що повинна і не повинна робити "хороша дівчина", назвав всіх жінок продажними і зі скандалом втік з інтерв'ю, яке у нього брала журналістка Емма Антонюк.

Потім з'явилося нібито вибачення Бобула за свою поведінку. Однак відразу після цього у співака заявили, що він не просив вибачення - просто його сторінку в соцмережах хтось зламав і написав пост від його імені. А співак, мовляв, не бачить за собою провини за сказане.

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