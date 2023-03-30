Соловйов заступився за Петросяна, по якому "пройшовся" Галкін

Пропагандист Соловйов завжди прослуховує всі нові жарти Максима Галкіна. Ось вона яка, любов до таланту.

Соловйов / скріншот з відео

Російський топовий пропагандист Володимир Соловйов, який нещодавно розлютився після жарту гумориста Максима Галкіна у дусі чорного гумору, що був присвяченмй голові іншої російської пропагандистки - Ольги Скабєєвої, знову відреагував на того ж гумориста.

Старого Соловйова зачепили слова Максима Галкіна щодо іншого нафталінового пропагандиста-гумориста Євгена Петросяна. Напередодні Галкін пожартував, що якщо у Петросяна відібрати пенсію, то він за інерцією ще 200 років відпочиватиме в Дубаї.

Соловйов, який незважаючи на свою стрімку "політичну" медіа-кар'єру, все ж встигає прослухати всі жарти Галкіна, відреагував і на глузування артиста щодо інших старих артистів російської естради типу Доліної, Лепса і Газманова.

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За інформацією пропагандистського видання "Народні новини", Соловйов заступився за, в прямому сенсі слова, стару гвардію країни-агресора і нагадав, що гуморист "одружений на співачці, яка старша за нього майже на 30 років".

"Галкін, який висміює вік артистів, ввічливо кажучи, молодше, ніж його дружина - і йому в голову нічого не приходить!"- обурився ведучий в ефірі свого циркового шоу.

Відзначимо, що Алла Пугачова у квітні відсвяткує день народження. Артистці виповниться 74 роки.

Нагадаємо, раніше Соловйов вибухнув лютою лайкою на адресу Галкіна, який відомий своєю проукраїнською позицією. І почав стверджувати - мовляв, коміка потрібно терміново судити і відібрати все його майно, яке залишилося в Росії.

"Я завжди знав, що є люди ,а є [личинки вошей – грубо]. Я вважаю абсолютною [личинкою воші – грубо Макса Галкіна. Є вирази, за які потрібно бити морду. Я вважаю, що потрібно порушити кримінальну справу проти цього [негідника– грубо] і, потрібно його переслідувати, де б він не був. [ ... ] Голова Скабеевой тобі, [негідник – грубо], значить. У мене питання до генерала армії, керівника слідчого комітету. Я вважаю, що склад кримінального правопорушення на лице. Викликати потрібно людину, судити і конфіскувати заодно все його майно", – кричав і плювався піною Соловйов в ефірі.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін під час одного зі своїх концертів зізнався глядачам, що президентство Володимира Зеленського зробило його життя нестерпним, однак він щиро бажає Україні незалежності та цілісності.

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