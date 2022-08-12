Солістка гурту KAZKA Зарицька назвала українців 'бездумним стадом'

Олександра Зарицька / Instagram

Солістка українського гурту KAZKA Олександра Зарицька зробила гучну заяву.

Артистка прибуде до Угорщини на музичний фестиваль Sziget, який відбудеться в Будапешті з 10 по 15 серпня, і вже ознаменувався скандалом.

За словами артистки, потрібно донести європейцям, що війна триває, що ніякі компроміси з ворогом неможливі і чому мир у світі можливий, тільки якщо в цій війні переможе Україна. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.

Вона зазначила, що група буде спікером на головній сцені фестивалю в спеціальному сегменті We Stand with Ukraine перед виступом хедлайнера.

"Разом з нами на головній сцені також з'являться українські біженці, люди, вимушені тимчасово рятуватися від цієї кривавої війни за кордоном. Ми покажемо реальні кадри того, що відбувається в нашій країні на головній сцені найбільшого європейського фестивалю. Світ ні в якому разі не повинен втомитися від війни в Україні або забути про неї. Щодня мирні люди і діти в Україні гинуть від рук і зброї російських нелюдів. Кожен день Україна доводить право на своє існування. Ми не припинимо говорити європейцям всю правду про цю війну, тому що підтримка Заходу критично важлива для нашої перемоги", – підкреслила співачка.

Зарицька закликала залишити в спокої артистів, які їдуть на цей фестиваль.

"Давайте вивчати інформацію і не бути бездумним стадом", – написала артистка.

Скандал з фестивалем Sziget

Напередодні навколо фестивалю виник скандал через те, що українські артисти виступатимуть на одній сцені з російськими, зокрема діджеєм Nina Kraviz, яка в 2014 році грала свої сети на світових шоу з картонною фігурою Володимира Путіна.

Свій виступ на фестивалі вже скасували переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra.

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