Солістка Hardkiss і Loreen заспівали по-черзі для фанатів хіт-переможець "Євробачення" Tattoo

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна захопила проникливим дуетом з переможницею Євробачення 2023 Loreen на її хіт Tattoo.

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Юлія Саніна і Loreen / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Шведська співачка Loreen (вже дворазова переможниця пісенного конкурсу "Євробачення") вирішила влаштувати невеликий сюприз для фанатів і запропонувала їм заспівати разом з нею її недавній переможний хіт Tattoo.

Співачка записала в TiktTok фрагмент відео, в якому заспівала частину куплету. А іншу частину куплета запропонувала виконати фанатам.

"Привіт друзі, Це я, Loreen, я хочу, щоб ми заспівали дуетом. Чи готові ви?", - сказала артистка.

відео дня

Цікаво, що одне з перших зібралася заспівати переможний хіт "Євробачення-2023" висловила одна з ведучих цього конкурсу і солістка української рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна. І в TikTok теж опублікувала коротке відео, в якому разом з Loreen заспівала Tattoo.

Шанувальники Саніної дуже зраділи цьому несподіваному і своєрідному дуету, а потім відразу засипали співачку компліментами.

"Голос Юлії додасть кожній пісні драйв і додатковий шарм", "Для мене, що-небудь у виконанні Юлі звучить краще оригіналу", "Ваші голоси так прекрасно звучать разом ? треба робити фіт", ‒ написали вони.

Нагадаємо, в 2012 році Loreen вперше виграла конкурс"Євробачення" з піснею Euphoria. У 2023 році вона вдруге пішла на конкурс з піснею "Tattoo", яка перемогла на "Melodifestivalen" і очолила чарт sverigetopplistan. І знову здобула перемогу.

До слова, фінал Євробачення-2023 відкривали переможці минулого року - український гурт Kalush Orchestra. Вони виконали нову версію переможної "Стефанії", у створенні якої їм допомогла майбутня королева Великобританії - нині принцеса Уельська Кейт Міддлтон.

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