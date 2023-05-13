Київське метро і Кейт Міддлтон за фортепіано: Kalush Orchestra порвали фінал Євробачення-2023

Переможці Євробачення-2022, український гурт Kalush Orchestra, повернулися на сцену конкурсу. Вони відкрили Євробачення-2023 переможною піснею Stefania, та представили новий трек Changes.
Глядачів чекав яскравий виступ. Частина шоу була знята в київському метро, частину артисти виконали наживо - в нових костюмах і зі зміненим аранжуванням. Зірок зустріли шквальними оваціями.
Дивовижним елементом виявився музичний супровід - фрагмент переможної "Стефанії" на фортепіано прямо з Кенсінгтонського палацу виконала принцеса Кетрін Уельська. Цим несподіваним жестом Велика Британія, яка гостинно прийняла Євробачення-2023 в Ліверпулі від імені нашої країни, довела свою підтримку Україні.
Також разом з Kalush Orchestra фрагменти з Stefania виконали дві британських співачки. В результаті вийшов динамічний, яскравий номер, який не втратив, втім, український колорит, який так підкорив глядачів Євробачення в минулому році.
Раніше стало відомо, що після першої репетиції конкурсного номера гурту Tvorchi на Ліверпульській сцені, букмекери знизили шанси українських артистів на перемогу на Євробаченні-2023.
Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги на торішньому конкурсі українського фолк-хоп-колективу Kalush, однак через війну проведення конкурсу в нашій країні стало неможливим.