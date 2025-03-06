Популярний американський репер Offset їде в РФ із концертом

Лейбл Кіарі Сіфуса раніше оголошував про розрив ділових відносин із країною-агресором.

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Offset у Москві - репер планує відвідати РФ із концертом / колаж: Главред, фото: instagram.com/offsetyrn

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У репера Offset заплановано концерт у Москві

Він співпрацює з лейблом, який раніше бойкотував РФ

Американський репер Offset (Кіарі Кендрелл Сіфус) вирішив порушити ізоляцію рф, як країни-окупанта, від цивілізованого культурного світу. Уже 18 квітня він виступить із концертом у московському MTC Live Hall, повідомляє ВВС.

Варто зазначити, що Оффсет - артист студії Motown Records, яка своєю чергою належить Universal Music Group. На початку повномасштабної війни в Україні UMG публічно засудили вторгнення рф у незалежну державу. Крім того пресслужба лейблу оголосила про припинення співпраці з країною-окупантом.

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"Ми закликаємо якомога швидше покласти край насильству в Україні. Ми дотримуємося міжнародних санкцій", - йшлося в заяві UMG.

Наразі ситуацію з виступом Сіфуса не коментує ні лейбл, ні сам артист.

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Хто такий Offset? Offset (справжнє ім'я - Кіарі Кендрелл Сіфус) - американський репер, автор пісень і актор. Колишній учасник хіп-хоп-групи Migos, до складу якої також входили Takeoff і Quavo, повідомляє Вікіпедія.

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