Популярний американський репер Offset їде в РФ із концертом

Стисло:
- У репера Offset заплановано концерт у Москві
- Він співпрацює з лейблом, який раніше бойкотував РФ
Американський репер Offset (Кіарі Кендрелл Сіфус) вирішив порушити ізоляцію рф, як країни-окупанта, від цивілізованого культурного світу. Уже 18 квітня він виступить із концертом у московському MTC Live Hall, повідомляє ВВС.
Варто зазначити, що Оффсет - артист студії Motown Records, яка своєю чергою належить Universal Music Group. На початку повномасштабної війни в Україні UMG публічно засудили вторгнення рф у незалежну державу. Крім того пресслужба лейблу оголосила про припинення співпраці з країною-окупантом.
"Ми закликаємо якомога швидше покласти край насильству в Україні. Ми дотримуємося міжнародних санкцій", - йшлося в заяві UMG.
Наразі ситуацію з виступом Сіфуса не коментує ні лейбл, ні сам артист.
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Хто такий Offset?
Offset (справжнє ім'я - Кіарі Кендрелл Сіфус) - американський репер, автор пісень і актор. Колишній учасник хіп-хоп-групи Migos, до складу якої також входили Takeoff і Quavo, повідомляє Вікіпедія.
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