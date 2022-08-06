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Харчишин назвав недорозвиненими українських артистів, які після кар'єри в РФ повернулися в Україну

6 серпня 2022, 03:32

Їх ініціативність здається музиканту похвальною, але цього недостатньо.

Валерій Харчишин
Валерій Харчишин розповів, що думає про українських артистів, які повернулися з РФ / instagram.com/drugarika

Український музикант, лідер гурту Друга ріка Валерій Харчшин в інтерв'ю ISLND TV розповів про своє справжнє ставлення до артистів українського походження, які будували кар'єру в РФ.

Зокрема він зазначив, що без злоби сприймає тих з них, хто з початком повномасштабної війни повернувся в Україну, і зараз працює над наближенням нашої перемоги.

"Абсолютно нормально ставлюся до тих, хто зараз допомагає, віддає зароблені гроші на допомогу Україні. Ставлюся до них, як до дітей, які пропустили уроки, трошки недорозвинені й удавали, що вони не розуміють. Косили під дурника. „Яка різниця" і так далі. Заробляли у Росії, а тепер стали патріотами", - розповідає музикант.

Між тим він підкреслив, що недолюблює тих, хто хизується цим. Такі артисти, на жаль, знаходяться і серед тих, хто завжди був більш проукраїнським.

Харчишин переконаний, що всі зараз повинні працювати над створенням оновленої України не покладаючи рук. Звичайно тим, хто до війни був аполітичним, на думку співака, доведеться "замолювати гріхи" перед країною до кінця їхніх днів.

"Вони мають працювати, замолювати гріхи. За великим рахунком ми всі причетні до того, що відбувається війна. І патріотична частина українського шоубізнесу також. Хтось більше, хтось менше. Ті люди, які стали українцями, може їм допомогли кров, яку вони відчули. Повинні до кінця своїх днів працювати на свою країну", - переконаний Харчишин.

Раніше радянська і латвійська співачка Лайма Вайкуле голосно і з гордістю заявила про свою антивоєнну позицію - вона вийшла на сцену, високо піднявши прапор України.

Свою позицію також висловила російська і радянська акторка, зірка Службового роману, Світлана Немоляєва - вона засудила колегу, Лію Ахіджакову, за антивоєнні переконання.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Валерій Харчишин новини шоу бізнесу
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