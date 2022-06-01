Софія Ротару підтримала Аллу Пугачову в її опорі цькуванню в РФ

Софія Ротару підтримала Аллу Пугачову / Колаж

Російська співачка Алла Пугачова опинилася в центрі скандалу, який розгорівся через антивоєнну позицію її чоловіка, шоумена і коміка Максима Галкіна. Після його висловлювань проти військової політики рф, Примадонна з родиною втекла до Ізраїлю.

З тих пір в російському шоу-бізнесі не вщухають суперечки про те, чи варто "прощати" Аллу Борисівну, якщо вона вирішить повернутися на батьківщину, або ж викреслити її з список улюблениць, і піддіти забуттю, як і Галкіна.

Поки Пугачова додому не поспішає, а суперечки залишаються лише теоретичними, співачка стала жертвою кричущого хамства, на яке негайно відреагувала.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала дотепну відповідь ненависникам і злостивцям, які намагаються пропіаритися на її імені.

До слова, це перший за останні півтора місяці пост артистки. Його, як і саму Примадонну, підтримали багато хто з її російських друзів - артисти Ігор Ніколаєв, Лоліта, Маніжа, Крістіна Орбакайте і навіть Софія Ротару, з якою у Пугачової завжди були натягнуті відносини через високу конкуренцію.

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Нагадаємо, раніше на будівлы московського телецентру Останкіно з'явився нецензурний вірш, адресований Аллі Пугачовій. Незважаючи на відверту проросійську позицію, Примадонну в цьому конфлікті підтримав продюсер Йосип Пригожин.

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