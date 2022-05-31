"Чим нижче інтелект, тим голосніше образи": Пугачова вперше відреагувала на цькування в РФ

Пугачова вперше відреагувала на цькування в РФ / скріншот

Співачку Аллу Пугачову, яка покинула РФ після початку війни в Україні, публічно образили на батьківщині. Примадонна відповіла недоброзичливцям.

На відеопроекції, яку днями транслювали на стіні будівлі Московського телецентру "Останкіно" виднілося повідомлення: "Алла, як добре, що ти втекла. Алло, ти давно тут всіх [дістала - неценз.]".

Відповідь Пугачової не змусила себе чекати. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала відео, на якому вона посміхається.

"Чим нижче інтелект, тим голосніше образи. Живи спокійно, Країна!"- лаконічно написала Алла Борисівна у підписі до посту.

Раніше на Максима Галкіна і Аллу Пугачову вилили чергову порцію бруду. Цього разу про супротивників війни в Україні висловився ієромонах Фотій. Зіркове сімейство, яке перебралося до Ізраїлю, російський поп назвав іудами.

Раніше російська співачка і прихильниця Путіна Вікторія Циганова запропонувала позбавити Аллу Пугачову громадянства за те, що вона засудила війну в Україні. За її словами, Примадонна ніколи не прославляла Росію в своїх піснях.

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