"Чим нижче інтелект, тим голосніше образи": Пугачова вперше відреагувала на цькування в РФ

Примадонна лаконічно відповіла недоброзичливцям.
Співачку Аллу Пугачову, яка покинула РФ після початку війни в Україні, публічно образили на батьківщині. Примадонна відповіла недоброзичливцям.
На відеопроекції, яку днями транслювали на стіні будівлі Московського телецентру "Останкіно" виднілося повідомлення: "Алла, як добре, що ти втекла. Алло, ти давно тут всіх [дістала - неценз.]".
Відповідь Пугачової не змусила себе чекати. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала відео, на якому вона посміхається.
"Чим нижче інтелект, тим голосніше образи. Живи спокійно, Країна!"- лаконічно написала Алла Борисівна у підписі до посту.
Раніше на Максима Галкіна і Аллу Пугачову вилили чергову порцію бруду. Цього разу про супротивників війни в Україні висловився ієромонах Фотій. Зіркове сімейство, яке перебралося до Ізраїлю, російський поп назвав іудами.
Раніше російська співачка і прихильниця Путіна Вікторія Циганова запропонувала позбавити Аллу Пугачову громадянства за те, що вона засудила війну в Україні. За її словами, Примадонна ніколи не прославляла Росію в своїх піснях.
Вам може бути цікаво:
- Алла Пугачова прокоментувала розлучення з Максимом Галкіним
- "Якщо на Максима заведуть справу, то вже не зупинюся": Пугачова відреагувала на цькування чоловіка
- "Груба помилка в творчому шляху": Сосєдов почав критикувати Пугачову