Собчак пожаліла Газманова і Меладзе після скандальної вечірки в Дубаї: "Стримуйте чекістську кров"

Ксенія Собчак вважає боягузтво обох співаків правильним вчинком.

Ксенія Собчак заступилася за Газманова і Меладзе / instagram.com/xenia_sobchak

Російська журналістка Ксенія Собчак у питанні повномасштабної війни в Україні не може, як в анекдоті про мавпу, визначитися, їй "до розумних або до красивих".

Тому на своєму Telegram- каналі робить максимально суперечливі заяви з будь-якого хоч трохи гучного приводу. Так не стрималася Собчак щодо цькування Газманова і Меладзе, які зганьбилися на одній і тій же вечірці в Дубаї, але з різних приводів: один з головних пропутінських посіпак Газманов, який в РФ оспівує геноцид українців на пропагандистських концертах, свою позицію щодо війни в Україні чужим людям озвучувати посоромився, Меладзе - тихесенько відповів на вітання "Слава Україні", після чого довго вибачився в соціальних мережах.

Собчак вирішила підтримати і закоренілого путініста, і співака-"голуба миру". Між тим сама журналістка називає війну в Україні ганебним словом "спецоперація", яка, на її думку, триватиме ще мінімум рік.

"Побуду трохи адвокатом диявола (моя улюблена роль): а що він (Газманов - прим. редактора) повинен був робити? Його позиція відома. Але він в гостях. Люди святкують Новий рік на нейтральній землі, на водопої, люди втомилися за рік і хочуть відпочити. Що він повинен був зробити, будучи в гостях, в країні, яка не бере участі у військових діях? Зробити сальто і скласти ногами букву Z? Так себе пристойні гості не ведуть. До речі, z-активісти і воєнкори, які зараз вимагають Меладзе розіп'яти, повинні - за логікою - того ж самого вимагати на адресу Газманова. На одному корпоративі ж обидві заяви були зроблені / не зроблені. Або ж, як я і пропоную, відчепіться від обох та погасість в собі іскорку гебіста, яка в силу історичної пам'яті в радянській людині грає в такі моменти. Відчепіться від людей, що від Газманова, що від Меладзе, стримайте свій комсомольський запал і чекістську кров. У вас попереду як мінімум ще один рік СВО - нап'єтеся", - розбушувалася Собчак.

Раніше балеруна з Херсона, зрадника України і путінського посіпака Сергія Полуніна "скасували" в престижних театрах зі світовим ім'ям через його продажну позицію щодо війни в Україні.

Також стало відомо, що латиська співачка Лайма Вайкуле, на знак протесту проти військової політики РФ і війни в Україні, вирішила відмовитися від російської мови.

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