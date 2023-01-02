Напівголосно сказав 'Героям слава': Меладзе висловився на вечірці росіян у Дубаї

На новорічній вечірці росіян в Дубаї, куди запросили багатьох пропутінських зірок з РФ, засвітився співак Валерій Меладзе. І сказав "Слава Україні".

Валерій Меладзе / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Відомий російський попспівак Валерій Меладзе, який провів юність і молодість в українському Миколаєві і там же почав музичну кар'єру, відзначився новим вчинком. Відео було опубліковано в мережі.

Інцидент стався на великому новорічному святі, яке для себе організували жителі країни-агресора в Дубаї (ОАЕ).

До Меладзе підійшов один з гостей і попросив передати привіт його дружині. Коли співак з грузинською безпосередністю і красномовством почав говорити, чоловік несподівано вимовив фразу "Слава Україні". Меладзе сторопів, але, тим не менш, сказав у відповідь: "Героям слава". Але завбачливо прибрав від свого обличчя мікрофон, щоб цю фразу чуло менше людей.

До слова, сам співак публічно засуджував війну, яку Путін розв'язав проти України і на деякий час залишав Росію. Але потім повернувся і знову співає на корпоративах росіян.

Нагадаємо, раніше колишній піар-менеджер Віри Брежнєвої (дружина брата Валерія, композитора Костянтина Меладзе) Анастасія Драпеко заявила, що співачка більше ніколи не повернеться в Росію.

Брежнєва покинула Росію на самому початку масштабного вторгнення військ російського диктатора Путіна в Україну. Співачка була в Італії, а в травні місяці приїхала до Польщі, допомагаючи біженцям з України.

До того співачка розповіла, що її чоловікові, композитору Костянтину Меладзе і з дочкою на початку війни під час обстрілів Києва довелося перебувати в бомбосховищі.

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