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Як павуки в банці: Лоліта накинулася на "готового нахилятися" Кіркорова

Анна Підгорна
4 лютого 2025, 15:28
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Мілявська заговорила про зраду з боку Філіпа Кіркорова.
Лоліта Мілявська, Філіп Кіркоров
Лоліта Мілявська назвала Філіпа Кіркорова зрадником / колаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya, facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Стисло:

  • Лоліта вважає Кіркорова зрадником за те, що він не страждає від наслідків "голої вечірки"
  • Мілявська розкритикувала лицемірство колишнього друга

Наприкінці 2023 року в країні-окупанті відбулася "гола вечірка". Її організувала Настя Івлєєва, і на заході засвітилося багато артистів із країни-агресора.

Після неї відбулося "скасування" учасників, які хвалилися участю у вакханалії в соціальних мережах. Не оминула ця доля і путініста Філіпа Кіркорова. Він гарненько повеселився на вечірці, а потім став публічно вибачатися і у всіх своїх бідах звинувачувати Івлєєву. Удаване каяття було прийнято, і Примадонна повернули до кремлівської годівниці.

відео дня

Співачці Лоліті Мілявській пощастило менше - її і сьогодні багато хто вважає персоною нон-грата. Засмучена цією несправедливістю вона накинулася на свого давнього друга Кіркорова, повідомляють росЗМІ.

Раніше Філіп і Лоліта були нерозлучними друзями, а тепер артистка називає любителя пір'я і страз лицеміром і зрадником. "Що з нього взяти? Він людина, яка готова на все що завгодно, зрадити кого завгодно. Це людина, яка була на вечірці, так само, як і я, дві або три години. Ми всі завинили, я теж завинила. Але для мене Філіп Кіркоров - просто людина, яка зрадила всіх своїх побратимів. А мстити? Та ви подивіться, як він нахиляється скрізь, де тільки можна. Тому ні, у нього є ресурси тільки охороняти свою власну персону і корону", - ображено проскрипіла Лоліта Мілявська.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що співачку-зрадницю Наташу Корольову "розтоптали" в РФ і обізвали колгоспницею. Позбавлені смаку вбрання артистки вже стали притчею во язицех.

Також стало відомо, що путініста Микиту Джигурду покарали в Україні за його скандальні висловлювання про війну. Зокрема він збирався йти на фронт, щоб воювати на боці окупантів.

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Хто така Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська - естрадна співачка, актриса, телеведуча, режисер і продюсер українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

Хто такий Філіп Кіркоров?

Філіп Кіркоров - радянський та російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але в 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, в тому числі і "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів в країні-окупанті.

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