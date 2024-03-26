Олександр Литвиненко - новий секретар РНБО: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Служби зовнішньої розвідки Литвиненка на посаду секретаря РНБО.

https://glavred.net/politics/aleksandr-litvinenko-novyy-sekretar-snbo-chto-o-nem-izvestno-10553204.html Посилання скопійоване

Олександр Литвиненко став секретарем РНБО України / Колаж: Главред, фото: niss.gov.ua, Служба зовнішньої розвідки України

Після звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони України президент Володимир Зеленський призначив на цю посаду колишнього голову Служби зовнішньої розвідки. Про це йдеться в офіційному тексті указу №188/2024, який опублікували на сайті президента.

"Призначити ЛИТВИНЕНКА Олександра Валерійовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу.

Хто такий Олександр Литвиненко

На сайті Служби зовнішньої розвідки України зазначається, що Олександр Литвиненко - генерал-майор та державний службовець 2 рангу.

відео дня

Він народився у Києві у 1972 році. У 1994 році він закінчив Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю "прикладна математика", у 2009 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство", а у 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS) у Великобританії.

Литвиненко працював головним спеціалістом Головного управління урядового зв'язку СБУ; заступником директора Націнституту стратегічних досліджень. Він був керівником Департаменту державної безпеки Апарату РНБО України.

У 2007 році він став заступником начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ; у 2009 - радником Інституту проблем нацбезпеки при РНБО України.

У 2014 році Литвиненко став заступником секретаря РНБО, а у 2019 - директором Національного інституту стратегічних досліджень. 23 липня 2021 року він очолив Службу зовнішньої розвідки України.

Олександр Литвиненко був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою президента України - ювілейною медаллю "25 років незалежності України".

Литвиненко одружений, має доньку та сина.

Кадрові перестановки у ЗСУ - останні новини по темі

Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного відправили у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Тоді президент запропонував йому продовжити службу в команді.

Президент України призначив 8 лютого на посаду головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. До цього Сирський командував Східним угрупованням військ.

16 березня стало відомо про те, що Юрія Ігната звільнили з посади речника Повітряних сил ЗСУ. 18 березня повідомлялося, що Ілля Євлаш став новим спікером Повітряних сил ЗСУ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред