Олександр Литвиненко - новий секретар РНБО: що про нього відомо

Після звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони України президент Володимир Зеленський призначив на цю посаду колишнього голову Служби зовнішньої розвідки. Про це йдеться в офіційному тексті указу №188/2024, який опублікували на сайті президента.
"Призначити ЛИТВИНЕНКА Олександра Валерійовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу.
Хто такий Олександр Литвиненко
На сайті Служби зовнішньої розвідки України зазначається, що Олександр Литвиненко - генерал-майор та державний службовець 2 рангу.
Він народився у Києві у 1972 році. У 1994 році він закінчив Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю "прикладна математика", у 2009 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство", а у 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS) у Великобританії.
Литвиненко працював головним спеціалістом Головного управління урядового зв'язку СБУ; заступником директора Націнституту стратегічних досліджень. Він був керівником Департаменту державної безпеки Апарату РНБО України.
У 2007 році він став заступником начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ; у 2009 - радником Інституту проблем нацбезпеки при РНБО України.
У 2014 році Литвиненко став заступником секретаря РНБО, а у 2019 - директором Національного інституту стратегічних досліджень. 23 липня 2021 року він очолив Службу зовнішньої розвідки України.
Олександр Литвиненко був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою президента України - ювілейною медаллю "25 років незалежності України".
Литвиненко одружений, має доньку та сина.
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