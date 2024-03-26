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Олександр Литвиненко - новий секретар РНБО: що про нього відомо

Ангеліна Підвисоцька
26 березня 2024, 16:45оновлено 26 березня, 17:50
Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Служби зовнішньої розвідки Литвиненка на посаду секретаря РНБО.
Александр Литвиненко
Олександр Литвиненко став секретарем РНБО України / Колаж: Главред, фото: niss.gov.ua, Служба зовнішньої розвідки України

Після звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони України президент Володимир Зеленський призначив на цю посаду колишнього голову Служби зовнішньої розвідки. Про це йдеться в офіційному тексті указу №188/2024, який опублікували на сайті президента.

"Призначити ЛИТВИНЕНКА Олександра Валерійовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу.

Хто такий Олександр Литвиненко

На сайті Служби зовнішньої розвідки України зазначається, що Олександр Литвиненко - генерал-майор та державний службовець 2 рангу.

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Він народився у Києві у 1972 році. У 1994 році він закінчив Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю "прикладна математика", у 2009 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство", а у 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS) у Великобританії.

Литвиненко працював головним спеціалістом Головного управління урядового зв'язку СБУ; заступником директора Націнституту стратегічних досліджень. Він був керівником Департаменту державної безпеки Апарату РНБО України.

У 2007 році він став заступником начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ; у 2009 - радником Інституту проблем нацбезпеки при РНБО України.

У 2014 році Литвиненко став заступником секретаря РНБО, а у 2019 - директором Національного інституту стратегічних досліджень. 23 липня 2021 року він очолив Службу зовнішньої розвідки України.

Олександр Литвиненко був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою президента України - ювілейною медаллю "25 років незалежності України".

Литвиненко одружений, має доньку та сина.

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Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного відправили у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Тоді президент запропонував йому продовжити службу в команді.

Президент України призначив 8 лютого на посаду головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. До цього Сирський командував Східним угрупованням військ.

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