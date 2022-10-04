"Занадто багато болю": Анна Трінчер розповіла про батька, якого викреслила зі свого життя

Анна Трінчер розповіла про батька, який пішов з сім'ї, коли вона була маленькою / instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка, блогерка і акторка Анна Трінчер нещодавно зіграла весілля зі своїм коханим, блогером Олександром Волошиним. Після скромного розпису молодят чекала святкова вечеря в ресторані в колі близьких друзів та родичів.

Шанувальники не могли не помітити, що на весільних фотографіях не було другого найважливішого чоловіка в житті Трінчер - її батька. Співачка раніше розповідала про те, що з ним у неї складні стосунки, і вони не спілкуються багато років.

До примирення батько і дочка не змогли прийти навіть на весіллі. На своїй сторінці в Instagram Трінчер заявила, що тата в її житті не існує.

"Він заподіяв занадто багато болю мені і моїй родині. Але я його пробачила. Звичайно, для цього потрібно було багато роботи і сліз", - поділилася співачка.

У той же час Трінчер, усвідомлюючи свій вплив на аудиторію шанувальників, підбадьорила тих з них, хто, як і вона, росли без татусів. Намагаючись зберігати оптимізм вона нагадала, що батькові потрібно бути вдячними за життя, яке він подарував одного разу.

Раніше українська співачка Настя Каменських показала фото, на якому видно, що вона зняла з безіменного пальця обручку. Артистку запідозрили в розставанні з Потапом.

Також новий бойфренд Наді Дорофєєвої, ресторатор і музикант Міша Кацурін, показав оголене фото співачки на тлі відкритого вікна.

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