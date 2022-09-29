Настя Каменських зняла обручку: її та Потапа запідозрили в розставанні

Багато пар через війну переживають не найкращі часи. Тепер і один з найміцніших союзів українського шоу-бізу, Потапа і Настю, підозрюють у сварці.
Настя Каменських і Потап вже більше трьох років разом, як пара, не рахуючи багаторічної співпраці, як колег. Робочі або особисті, їх відносини завжди здавалися вкрай гармонійними.
Однак зараз шанувальники зіркової пари запідозрили недобре: в Україну з-за кордону Потап і Настя повернулися окремо, в соціальних мережах співачки з'являються сумні пости та ін.
А недавнє фото і зовсім змусило всіх бити тривогу - на своїй сторінці в Instagram Каменських опублікувала знімок, на якому видно, що обручка з її пальця зникла. Сумнівів додали і міркування співачки про те, як для неї змінилося поняття дому за останній час.
Розглядаючи фото співачки, зроблені в поїзді по дорозі до Києва, фанати звернули увагу, що і очі у Каменських стали надзвичайно сумними. Інтернет-детективи тут же почали припускати, що між Каменських і Потапом проскочила чорна кішка.
Свої припущення вони поспішили висловити в коментарях до знімків:
"А скільки суму в очах..."
"Они с Потапом расстались?"
"А где Ваш любимый? Что то давно его не видно".
"Потапе...чи як тебе там...?! Вертайся до жінки...!!!"
"..ооо..а де обручка?..."
Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських одружена з Олексієм 'Потапом' Потапенком з 2019 року. І хоча три роки - відносно невеликий термін, але весь цей час шанувальники гучного дуету очікують почути від кумирів головну новину про вагітність артистки.
Однак зірковий екстрасенс Макс Гордєєв переконаний-це не відбудеться найближчим часом. Він зробив розклад на майбутнє пари, і побачив, чому Каменських пасує перед материнством.
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