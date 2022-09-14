Дві операції замість медового місяця: Анна Трінчер поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Анна Трінчер після весілля ляже під ніж хірурга / instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка, блогерка і акторка Анна Трінчер зараз зайнята приємними клопотами - 24 вересня вона виходить заміж за свого бойфренда, блогера Олександра Волошина.

Однак очікування одного з найщасливіших днів в її житті затьмарюються думками про те, що весільну подорож артистці доведеться відкласти - замість медового місяця її чекає лікарня.

Трінчер на своїй сторінці в Instagram розповіла, що після розпису в РАГС-і їй зроблять цілих дві операції. Подробиці про швидке хірургічне втручання співачки поки туманні.

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Якого роду операції її чекають блогерка не розповідала. Але зазначила, що на відновлення у неї піде близько двох місяців, які доведеться просто викреслити з її вкрай насиченого робочого графіка.

"Я розумію, що два місяці буде дуже складно. І, чесно, не знаю, як налаштуватися на це. Все моє життя – це дуже шалений темп. Я не уявляю себе без роботи, не пам'ятаю себе без роботи. Але коли є операції, у тебе фізично не виходить так працювати, як ти це робиш кожного дня", - розповіла Трінчер.

Анна Трінчер після весілля ляже під ніж хірурга / instagram.com/annatrincher_official

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