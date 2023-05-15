Слідом за Земфірою: Галкін вимагає, щоб з нього зняли статус іноагента - росЗМІ

Більше півроку Максим Галкін числиться в країні-агресорі іноземним агентом за публічну підтримку України.

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Максим Галкін подав позов до мін'юсту рф про скасування статусу іноземного агента - росЗМІ / instagram.com/maxgalkinru

Російський шоумен і комік Максим Галкін був внесений мін'юстом країни-окупанта до реєстру "іноземних агентів" у вересні 2022 року за активну антивоєнну позицію та відкриту критику кремля та його головних пропагандистів.

Слідом за чоловіком статусу іноагента зажадала і Алла Пугачова, проте її заяву пропустили повз вуха. За більш ніж рік повномасштабної війни сім'я коміка, яка покинула рф на знак незгоди з кривавим путінським режимом, своїх переконань не змінила.

Проте російські ЗМІ активно стали поширювати чутки про те, що своїм становищем іноземного агента в рф Галкін вкрай незадоволений, мовляв шоумен навіть подав заяву про зняття з нього цього статусу.

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"Максим Галкін зажадав зняти з себе статус іноагента. За нашою інформацією, такий позов на Мін'юст він подав до Замоскворецького суду столиці. Шоумен і чоловік Алли Пугачової поповнив відповідний реєстр 16 вересня 2022 року", - повідомляють росЗМІ.

Сам артист ці чутки поки не прокоментував, проте відомо, що до свого "іноагентства" він ставився з великою іронією.

Дивіться відеорепортаж про те, як Алла Пугачова і Максим Галкін з улюбленців перетворилася на персон нон-грата в країні-окупанті:

Раніше Максим Галкін під час одного зі своїх монологів зізнався, що президентство Володимира Зеленського зробило його життя нестерпним, однак він щиро бажає Україні незалежності та цілісності.

Також стало відомо, що комік Юрій Гальцев, з яким Галкін перестав спілкуватися через підтримку клоуном війни в Україні, ображається на Максима за те, що у того вистачило совісті не мовчати про злочини країни-агресора.

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