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Слава Дьомін розповів про нову кохану Віталія Кличка

22 серпня 2022, 18:18

Ведучий натякнув, що серце мера невільне.

Слава Дьомін, Віталій Кличко
Слава Дьомін розповів про нову кохану Віталія Кличка / instagram.com/slavademin_official, instagram.com/vitaliyklitschko

Український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін прокоментував розлучення мера Києва Віталія Кличка з його дружиною Наталією після 25 років шлюбу.

Так, у своєму шоу Слава ПРО ведучий висловив думку, що не тільки відносини на відстані стали причиною розлуки. Раніше Кличко повідомляв, що в його серці відтепер тільки Київ.

Дьомін скаламбурив з приводу цієї заяви мера: "Віталій Кличко заявляє, що його серце зайняте саме Києвом, хоча за певною інформацією, серце Віталія Володимировича зайняте не тільки Києм, Хоривом і Щеком, а є ще якась Либідь, про яку він поки що не розповідає, але скоро розповість".

Сам Кличко цю новину коментувати не поспішає, а від інтерв'ю зі Славою Дьоміним, на превеликий жаль ведучого, вперто відмовляється.

Раніше 64-річний іспанський актор Антоніо Бандерас показав на пляжі свою коханку. Дівчина вдвічі молодша за нього, і вже підписується прізвищем артиста.

Також учасник романтичного реаліті Холостячка зі Златою Огневич, який покинув проєкт в 10 серії, за два кроки до фіналу, здійснив камінг-аут і заявив про заручини з обранцем.

Інші новини:

шоу-бізнес Віталій Кличко Дьомін новини шоу бізнесу
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