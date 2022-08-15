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Мер Києва Віталій Кличко розлучається

15 серпня 2022, 08:46

Як розповів міський голова, вони з дружиною Наталею уже багато років не живуть разом і в них обох уже різне життя і різні інтереси.

Виталий и Наталия Кличко
Віталій і Наталія Кличко/ УНІАН

Мер української столиці Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталею.

Вони вже багато років жили окремо в різних країнах, тому розлучення вважають логічним завершенням стосунків. Про це Кличко розповів в інтерв'ю виданню "Бабель".

Він наголосив, що попри те, що вони вже багато років не живуть разом, вони з Наталею перебувають у хороших стосунках.

"Багато років — різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває", – зазначає Кличко.

Коли журналісти поставили меру столиці запитання, чи вільне його серце зараз, він відповів, що воно зайняте Києвом.

Віталій Кличко і Наталя одружилися у квітні 1997 року. У них є троє дітей – сини Єгор-Деніел та Максим і донька Єлизавета-Вікторія. Діти пари навчаються за кордоном – у Великій Британії.

Наталія уже багато років живе в Німеччині. Вона не лишається осторонь подій в Україні – виходить на мітинги у Гамбурзі, а також розповідає європейцям про жорстоку війну РФ проти України.

Нагадаємо, раніше дружина Віталія Кличка Наталія показала свій розкішний будинок в Німеччині. На своїй сторінці в Instagram Наталія Кличко організувала невеликий рум-тур, а також розповіла про ті речі, які вона любить.

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