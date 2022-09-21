УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Скрипка зізнався, що живе на гроші від багаторічного бізнесу в РФ

21 вересня 2022, 15:48

Скрипка зі своєю групою багато років давав концерти в РФ.

Скрипка
Скрипка живе на гроші, які отримав від бізнесу в РФ / УНІАН

Відомий український співак і лідер рок-групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка заробляв чималі гроші на своєму бізнесі, який організував у Росії. Заробленими там грошима він користується навіть зараз. Про це Скрипка розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Він розповів, що до 2014 року Скрипка зі своїм колективом часто виступали в Росії і збирали там повні концертні зали.

"За минулі роки я накопичив кошти. Мій бізнес був в основному в Росії. Я брав ці російські кошти, і я їх інвестував у фестивалі "Країна мрій", "Рок Січ", "Вечорниці". Це моя була схема. Я хотів, щоб саме росіяни інвестували в українську культуру, і вони це робили. Я не все інвестував, у мене залишилися якісь кошти. Ось я їх зараз поїдаю",-сказав Скрипка.

Він стверджує, що останній концерт в Росії відбувся "в січні або лютому 2014 року".

Нагадаємо, Олег Скрипка зі своєю групою повинні були дати концерт в Німеччині у місцевому клубі. Однак пізніше стало відомо, що концерт скасували. При чому причиною назвали"фашизм". Там зазначили, що "фашистам не можна співати своєю рідною мовою".

Інші новини:

війна в Україні Олег Скрипка Росія
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:21

Страхова компанія "ПРОВІДНА" допомогла коштами добровольчому батальйону "Госпітальєри" новини компанії

17:20

Казкова удача і неймовірні зміни: 3 знака, яким потужно підфартить в день осіннього рівнодення 2022Відео

17:17

"Дуже переживаю": Костянтин Меладзе прокоментував розлучення

16:59

"У Путіна проблеми": у Байдена назвали ключову причину мобілізації у РФВідео

16:54

Без пострілів: ЗСУ хитрістю взяли в полон 17 окупантів поблизу Білогорівки

Реклама
16:43

Путін хоче втопити Україну в крові російських солдатів – ЗеленськийВідео

16:43

Що робити, якщо болить горло і коли звертатися за допомогою

16:24

"Є ризики": Зеленський відповів на ядерний шантаж Путіна і назвав "запобіжник"Відео

16:10

Московський зять Ольги Сумської порушив мовчання слідом за Тонею Паперною

16:02

Росія на першому етапі мобілізує 40-50 тисяч осіб і спробує стримати просування ЗСУ - МВСВідео

16:00

У РФ протестуватимуть проти мобілізації: партизани йдуть палити військкомати, Шойгу наказав їх охоронятиВідео

15:48

Скрипка зізнався, що живе на гроші від багаторічного бізнесу в РФ

15:28

Ексдружина Дзідзьо у суперечливому шкіряному міні станцювала для ЗСУВідео

15:05

Курс долара в Україні: скільки коштуватиме валюта в 2023 роціВідео

15:04

Армія України може оточити війська РФ у Донецькій, Луганській областях та на Херсонщині - ТукаВідео

14:58

Молодість збережеться на довше: як правильно доглядати за шкірою обличчя після 30 років

14:29

Навчався у сільгоспакадемії: ЗСУ ліквідували студента-окупанта з Костромського полку

14:17

Передумали воювати: у РФ після виступу Путіна масово розкупили квитки за кордон

13:55

Народжені в рік Бика: які вони у відносинах і як домогтися успіху

13:52

Буйний дід закінчить вечір у буцегарніПогляд

Реклама
13:46

Молодик у вересні 2022: що потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

13:30

"Як хлопця перекрутило": Арестович вказав на ознаки "внутрішньої катастрофи" в мові тіла ПутінаВідео

13:15

Маніакальні та деспотичні: 5 імен чоловіків, які підозрюють коханих у зрадіВідео

12:56

"Путін визнав провал, Україна перемагає": Міноборони Британії відповіло на часткову мобілізацію в РФВідео

12:56

"Не можна недооцінювати пораненого звіра": завдяки мобілізації РФ знову може піти в наступ - експерт

12:54

"Комплексна програма утилізації росіян": у Зеленського відреагували на мобілізацію в РФВідео

12:46

"Багато нюансів, про які я і подумати не могла": Наталка Денисенко потрапила до лікарні

12:11

"Збираємо на пакети:" українська мережа вибухнула мемами на оголошення Путіним часткової мобілізаціїВідео

12:01

Користь чи шкода: чи можна запивати таблетки чаєм

11:57

Не повірили навіть пропагандисти: Шойгу в 9 разів зменшив втрати РФ у війні проти України

11:53

Голос країни презентував нову промокампанію, у якій тренери приміряли патріотичні діджітал-вишиванкиВідео

11:47

Втрати армії РФ наблизилися до 150 тисяч пораненими і ліквідованими - АрестовичВідео

11:19

Якщо Путін анексує частину України, Захід поставить ЗСУ зброю дальністю 300 км - ЗМІ

11:10

Путін оголосив проведення "референдумів" на окупованих територіях і цинічно пояснив "причину"Відео

10:55

Війна затягнеться, ймовірність зміни фіналу сумнівнаПогляд

10:48

Мобілізація в РФ: Путін хоче призвати 300 тисяч резервістівВідео

10:32

"Хоч води принесіть": окупант у вкраденій формі ЗСУ клянчив допомогу для армії РФ на мітингуВідео

10:31

Сезон застуд: зелені соплі що означають, чим лікувати і чи потрібно хапатися за ліки

10:29

Путін розписався у слабкості на полі боюПогляд

10:27

"Роза вітрів може розвернутися": Путін пригрозив світу ядерною зброєюВідео

Реклама
10:03

"Мені страшно": росіяни в шоці від оголошення Путіним мобілізації

09:53

ЗСУ знищили окупаційну комендатуру у Сватовому та склад боєприпасів - Гайдай

09:13

Путін оголосив часткову мобілізацію в РосіїВідео

09:08

З Різдвом Пресвятої Богородиці - душевні привітання і картинки в світле свято

09:00

"Розгромили наші позиції": ексватажок бойовиків "ДНР" поскаржився на потужний наступ ЗСУ на ХерсонщиніВідео

08:57

Гороскоп на сьогодні 21 вересня 2022: Ракам-образи, Стрільцям-гроші, Козерогам-обманВідео

08:53

"Війська РФ висять на волосині": у Держдепі заявили, що псевдореферендуми - "відчайдушний крок" Путіна

08:12

Катастрофічні наслідки "референдумів" для РосіїПогляд

08:08

"Путін помиляється": РФ не втримає окуповані землі "референдумами", у них немає часу і ресурсів – ISWВідео

07:43

ЗСУ звільнять частину Херсонщини найближчими тижнями, Крим - до середини 2023 року - ХоджесВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти