Скрипка зізнався, що живе на гроші від багаторічного бізнесу в РФ

Скрипка живе на гроші, які отримав від бізнесу в РФ / УНІАН

Відомий український співак і лідер рок-групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка заробляв чималі гроші на своєму бізнесі, який організував у Росії. Заробленими там грошима він користується навіть зараз. Про це Скрипка розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Він розповів, що до 2014 року Скрипка зі своїм колективом часто виступали в Росії і збирали там повні концертні зали.

"За минулі роки я накопичив кошти. Мій бізнес був в основному в Росії. Я брав ці російські кошти, і я їх інвестував у фестивалі "Країна мрій", "Рок Січ", "Вечорниці". Це моя була схема. Я хотів, щоб саме росіяни інвестували в українську культуру, і вони це робили. Я не все інвестував, у мене залишилися якісь кошти. Ось я їх зараз поїдаю",-сказав Скрипка.

Він стверджує, що останній концерт в Росії відбувся "в січні або лютому 2014 року".

Нагадаємо, Олег Скрипка зі своєю групою повинні були дати концерт в Німеччині у місцевому клубі. Однак пізніше стало відомо, що концерт скасували. При чому причиною назвали"фашизм". Там зазначили, що "фашистам не можна співати своєю рідною мовою".

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