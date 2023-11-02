Помер легендарний український телеведучий і актор

У Німеччині у віці 80 років помер відомий український телеведучий, диктор і актор Анатолій Васянович.

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Помер актор і телеведучий Анатолій Васянович / колаж Главред, скріншоти з відео, Facebook

На 81-му році життя в Німеччині помер відомий український телеведучий, диктор і актор Анатолій Васянович. Про це з посиланням на його дружину Зою написав відомий медіа-менеждер Микола Канішевський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Васянович помер 1 листопада в німецькому місті Вісбаден. Він багато років служив у Київському театрі імені Івана Франка, а з 1976 року працював на УТ-1 диктором інформаційних програм "День за днем", "Новини", "Вісті", "Актуальна камера", а також дитячої програми "Мультфільм на замовлення", розважальної "Пісня скликає друзів", а також телевізійних концертів. Загалом він пропрацював на УТ-1 та НТКУ 32 роки, а у 2008 році пішов на пенсію.

"Такий гарний сонячний ранок приніс сумну новину: пішов з життя Анатолій Семенович Васянович. Прийшов він на Хрещатик, 26 в середині сімдесятих і починав свою діяльність як диктор інформаційної програми "Вісті". Був ведучим багатьох молодіжних літературних і музичних програм", ‒ написав Канішевський.

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Нагадаємо, раніше в ніч на 17 жовтня в Німеччині - в одній з місцевих клінік - помер на 55-му році життя легендарний комік і телеведучий Сергій Сивохо. Останні роки він відійшов від активної публічної діяльності - через серйозні проблеми зі здоров'ям (хронічна хвороба легень).

в Англії помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в "потерріані".

До того в Англії на 99-му році життя помер відомий британський артист Леслі Філліпс, якого нинішнє покоління кіноглядачів знають по озвучці важливого персонажа у фільмах про малолітнього чарівника Гаррі Поттера.

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