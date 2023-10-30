Стало відомо, де пройде прощання з Сергієм Сивохо

Відомий український телеведучий, колишній учасник КВК і ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо пішов з життя на минулому тижні.

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Прощання з Сивохо відбудеться в центральному київському залі / колаж Главред, фото УНІАН

Стало відомо, де і коли пройде прощання з легендарним телеведучим, відомим учасників КВК і тренером "Ліги сміху" і ексрадником секретаря РНБО Сергієм Сивохо. Про це повідомили в розділі InstaStories на сторінці шоу "Ліга Сміху".

У п'ятницю, 3 листопада, артиста проведуть в останню дорогу. Громадянська панахида відбудеться в Києві ‒ в залі МЦКМ (колишній "Жовтневий палац"). Церемонія розпочнеться об 11:00.

Сивохо помер на 55-му році життя в ніч на 17 жовтня в Німеччині - в одній з місцевих клінік. Останні роки він відійшов від активної публічної діяльності - через серйозні проблеми зі здоров'ям (хронічна хвороба легень).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Англії помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в"потерріані".

До того в Англії на 99-му році життя помер відомий британський артист Леслі Філліпс, якого нинішнє покоління кіноглядачів знають по озвучці важливого персонажа у фільмах про малолітнього чарівника Гаррі Поттера.

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