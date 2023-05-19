Скільки коштував похорон королеви Єлизавети II: у Британії назвали нечувану суму

Єлизавета померла у вересні у віці 96 років у замку Балморал у Шотландії.

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Скільки стояли похорони королеви Єлизавети / instagram.com/theroyalfamily

В уряді Великобританії повідомили, у скільки державі обійшлися похорони королеви Єлизавети II.

Єлизавета померла у вересні у віці 96 років у замку Балморал у Шотландії. Після її смерті відбулося 10 днів національної жалоби перед похороном у Вестмінстерському абатстві.

За даними The Telegraph, найбільші витрати понесло Міністерство внутрішніх справ Великобританії - близько 91 мільйона доларів, за ним слідує Міністерство культури, ЗМІ та спорту - близько 71 мільйона доларів.

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Ще 23,3 мільйона доларів було виділено урядом Шотландії.

"Пріоритети уряду полягали в тому, щоб ці заходи пройшли гладко і з належним рівнем гідності, при цьому завжди забезпечуючи безпеку громадськості", - заявив Джон Глен, головний секретар казначейства Великобританії.

Раніше Сара Фергюсон поділилася зворушливим епізодом своєї жалоби за королевою Єлизаветою II - герцогиня Йоркська присвятила колишній свекрусі вірш, який написала сама.

Також став відомий ще одна безцінна порада, яку дала Єлизавета II, але цього разу - дружині свого онука, принца Вільяма. Відверта дамська розмова у королеви відбулася після перших публічних конфузів Кетрін Уельської.

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