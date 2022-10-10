Скандальна Оксана Байрак назвала українців дурнями-свинями - режисерку поставили на місце

Оксана Байрак назвала українців свинями / instagram.com/ksanabayrak

Режисерка українського походження Оксана Байрак навіть на восьмому місяці повномасштабної війни в Україні продовжує гнути лінію "голуба миру", "артистів поза політикою" і "братніх народів".

Час від часу вона робить провокаційні заяви, за якими відмінно проглядаються довгі вуха російської пропаганди. Наприклад в день, коли був підірваний Кримський міст, на своїй сторінці в Instagram вона вибухнула тирадою, в якій почала ображати тих, хто радів цій події.

Мати Байрак живе в Криму, і радість від знищення важливого об'єкта на окупованій території вона з якоїсь причини прийняла на свій рахунок.

"Ранок був особливо раннім. Звичайно, я набрала матусю. Почувши мій схвильований голос, моя геніальна мама тут же процитувала свою улюблену фразу Джона Стюарта Мілля: краще бути незадоволеним мудрецем, ніж задоволеним радіючим дурнем. Краще бути незадоволеним Сократом, ніж задоволеною свинею. Тому що, якщо дурень або свиня знають тільки свою сторону предмета, то мудрецю відомі всі його сторони. І тому краще помилятися разом з Сократом, ніж бути "правим" разом з усіма цими дурнями-свинями", - пише Байрак.

У коментарях режисерці натякнули, що з кожним таким висловлюванням вона з талановитого артиста перетворюється на непорозуміння:

"Я так розумію, що міст шкода, а людей, дітей яких з того світу не повернути, ні!"

"Ні цитування Міля, ні згадка про Сократа в даному контексті зовсім не відокремлює вас від однокліткових, про яких так багато пишете. Просто шкода, як швидко зірки згорають і перетворюються в попіл. Навіть не смішно".

Раніше акторка-путіністка Яна Поплавська на хвилі практично збоченого поклоніння рашизму зробила гучну заяву - вона зібралася на фронт, але є один нюанс.

У той же час киянка-зрадниця Наташа Корольова виправдалася за чоловіка-рашиста Тарзана, і пояснила, чому він, як офіцер, першим не пішов на фронт.

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