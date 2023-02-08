"Сиджу і плачу": росіяни помстилися Ахеджаковій за підтримку України

Лія Ахеджакова вже звернулася до члена ради при Путіні з прав людини.

Лія Ахеджакова / Скріншот

Російська актриса Лія Ахеджакова, яка ще до вторгнення РФ в Україну підтримувала нашу країну, поскаржилася журналістам, що її прибрали з усіх вистав.

За словами самої 84-річної актриси, їй вже повідомили про те, що її зняли з репертуару "Современника". Вона бачила наказ керівництва, а також новий розклад постановок, пишуть росСМИ.

"Мене попередив директор, що мене більше в репертуарі не буде на вимогу якихось розгніваних людей, які пишуть йому листи. Департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали з репертуару театру. Сиджу і плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна", - повідомила актриса.

Також Ахеджакова звернулася до члена ради при Путіні з прав людини, щоб дізнатися, хто ж вирішив прибрати її з вистав. Варто відзначити, що актриса далеко не перша, яку позбавляють роботи через позицію щодо війни в Україні.

Раніше актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, розповіла, чому розчарувалася в російському президенті.

Також Ахеджакова прокоментувала довічне ув'язнення для російського окупанта Вадима Шишимаріна. Його визнали винним у вбивстві мирного жителя в Сумській області. Він став першим засудженим за звірства в нашій країні.

Вам може бути цікаво: