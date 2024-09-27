Аль Пачіно, який сильно здав, відзначив день народження своєї молодої коханої

Відео опублікувала сестра 30-річний подруги легендарного актора.

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Аль Пачіно привітав свою молоду дівчину / Колаж Главред, фото Instagram/sophiaalfallah

Голлівудський актор Аль Пачіно, у свої 84 роки, допоміг своїй дівчині, 30-річній Нур Альфаллах, відзначити її день народження, задувши свічки на триярусному святковому торті в новому відео, опублікованому в середу.

Як пише Page Six, володар премії "Оскар" широко посміхнувся, святкуючи день народження своєї набагато молодшої партнерки в кліпі, опублікованому в Instagram сестрою Нур Софією Альфаллах, який був підписаний як "День народження Нур 2024".

У каруселі також були представлені знімки з вечірки з нагоди дня народження, на якій були присутні Нур і сестра Софії Ремі, Джулія Фокс, найкраща подруга Селени Гомес Ракель Стівенс і Брюс Вілліс, а також дочка Демі Мур Скаут ЛаРю Вілліс.

відео дня

Особисте життя Аль Пачіно Попри те, що Аль Пачіно говорить про своє особисте життя мало, а частіше намагається його навіть приховати, статус голлівудського ловеласа він не втрачає навіть у своєму елегантному віці. Актор ніколи не був одруженим, і мав безліч романів - з Джилл Клейберг, Дайан Кітон, Мартою Келлер, Кетлін Квінлан, Тьюсдей Велд, Деброю Вінгер, Мішель Пфайффер, Беверлі Д'Анджело, Люсілою Сола, Яною Террант, Ліндалл Гоббс, Кім Бейсінгер та ін. У Аль Пачіно четверо дітей, які, за його словами, "найкраще, що з ним траплялося" - Джулія Марія Пачіно (1989), Антон Джеймс і Олівія Роуз Пачіно (2001), Роман Пачіно (2023).

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Нагадаємо, американський актор Аль Пачіно і 30-річна режисерка Нур Альфаллах зустрічалися з весни 2022 року, а на початку літа 2023 року у пари народився син Роман. Артист не був до кінця впевнений у своєму батьківстві, але після ДНК-тесту і суду про опіку, в якому було врегульовано питання про догляд і виховання малюка, прийняв дитину.

Раніше нова дівчина Бреда Пітта, фітнес-тренерка Інес де Рамон, показала публічно подарунок від актора. Пара разом із листопада 2022 року, але лише нещодавно офіційно підтвердила стосунки.

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