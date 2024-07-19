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Шоптенко показала стрункі ніжки під час чорно-білої фотосесії

Олена Кюпелі
19 липня 2024, 20:44
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Олена Шоптенко показала кадри з нової чорно-білої фотосесії.
Олена Шоптенко показалася в новій фотосесії
Олена Шоптенко показалася в новій фотосесії / Колаж Главред, фото Instagram/alena_shoptenko

Відомий український хореограф Олена Шоптенко поділилася кадрами нової чорно-білої фотосесії, в якій вона показала стрункі ніжки і гарячий образ.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, будь-які життєві потрясіння призводять до зовнішніх і внутрішніх змін. "Важливо їх усвідомити і зафіксувати. Скоро поділюся з вами своїми", - інтригує вона.

Хто така Альона Шоптенко?

Альона Шоптенко - українська танцівниця, хореограф, дворазова чемпіонка світу з бальних танців. Майстер спорту міжнародного класу. Учасниця численних українських телепроєктів - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

Селебріті позує в чорному піджаку, а також яскравих сітчастих колготах. Її образ завершують яскраві туфлі-човники.

Вона також позує у високих трусах, які підкреслюють ноги красивої форми танцівниці.

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Нагадаємо, раніше хореограф Олена Шоптенко отримала складну травму - розрив двох зв'язок колінного суглоба. Артистці зробили операцію і встановили в ногу титановий гак.

Раніше також Олена Шоптенко висловилася про колишнього чоловіка - танцюриста-воїна Дмитра Дікусара.

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Олена Шоптенко новини шоу бізнесу
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