Шоптенко показала стрункі ніжки під час чорно-білої фотосесії

Олена Шоптенко показала кадри з нової чорно-білої фотосесії.

https://glavred.net/stars/shoptenko-pokazala-stroynye-nozhki-vo-vremya-cherno-beloy-fotosessii-10582055.html Посилання скопійоване

Олена Шоптенко показалася в новій фотосесії / Колаж Главред, фото Instagram/alena_shoptenko

Відомий український хореограф Олена Шоптенко поділилася кадрами нової чорно-білої фотосесії, в якій вона показала стрункі ніжки і гарячий образ.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, будь-які життєві потрясіння призводять до зовнішніх і внутрішніх змін. "Важливо їх усвідомити і зафіксувати. Скоро поділюся з вами своїми", - інтригує вона.

Хто така Альона Шоптенко? Альона Шоптенко - українська танцівниця, хореограф, дворазова чемпіонка світу з бальних танців. Майстер спорту міжнародного класу. Учасниця численних українських телепроєктів - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

Селебріті позує в чорному піджаку, а також яскравих сітчастих колготах. Її образ завершують яскраві туфлі-човники.

Вона також позує у високих трусах, які підкреслюють ноги красивої форми танцівниці.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше хореограф Олена Шоптенко отримала складну травму - розрив двох зв'язок колінного суглоба. Артистці зробили операцію і встановили в ногу титановий гак.

Раніше також Олена Шоптенко висловилася про колишнього чоловіка - танцюриста-воїна Дмитра Дікусара.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред