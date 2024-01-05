"Ще не вмерла Україна, якщо ми": на дискотеці в РФ включили хіт Вєрки Сердючки

У російському місті Порхов Псковської області в місцевому Будинку культури влаштували новорічну дискотеку, в ході якої включили пісню Сердючки.

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У Росії на дискотеці раптово включили хіт Сердючки / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

У черговому російському ведмежому вугіллі, в місті Порхов (Псковська область) в місцевому ДК влаштували для пейзан новорічну дискотеку. І, мабуть через недогляд п'яного діджея, на всю міць колонок зазвучав старий хіт "Гуляночка" української артистки Вєрки Сердючки (найпопулярнішого образу коміка Андрія Данилка). Про це писали російські пропагандистські ЗМІ.

Особливий смак ситуації в тому, що в пісні є рядок: "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляємо так". До того інформація про інцидент рознеслася по забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте".

Якісь квасні патріоти залишили пафосний "патріотичний" коментар про російських окупантів: "Не думаю, що нашим хлопцям, які мобілізовані і вже більше року в лісах живуть і за Батьківщину кістками лягають, цей новорічний фан сподобається!".

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Загалом, дирекції будинку культури швиденько виправдалася за "проукраїнський" репертуар на дискотеці. Діджея, який мав необачність включити пісню зі словами українського гімну, збираються покарати. Але як саме - не уточнюється.

"З ним була проведена бесіда, і він буде покараний", ‒ заявила директор порховского ДК Анна Тарасенкова.

Нагадаємо, раніше співак і композитор Андрій Данилко під час участі в конкурсі Євробачення підсвідомо змінив слова пісні, яку виконував, і замість "Лаша, тумбай", проспівав "Раша, гудбай", чим викликав гнів у Росії, яка потім напала на Україну.

Раніше також Вєрка Сердючка влаштувала пожежу і втратила туфлі на сцені Євробачення 2023. Пісня Dancing Lasha Tumbai знову прозвучала на сцені Євробачення - в Ліверпулі.

До того російський гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну у кривавій війні з Росією, показав несподіване фото своєї дружини Алли Пугачової. На фото співачка і дружина Галкіна танцює в легкому літньому платті, грайливо піднімаючи поділ.

"Одна з улюблених фотографій. Два роки тому на моtм 45-річчі", - підписав фото сам гуморист.

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