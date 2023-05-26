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"Раша, гудбай": Данилко розповів, як на Євробаченні Пугачова підтримала його хіт

Юлія Куришко
26 травня 2023, 20:51 оновлено 26 травня, 21:00
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Співак Андрій Данилко згадав, як на Євробаченні його підтримала Алла Пугачова.
'Раша, гудбай': Данилко розповів, як на Євробаченні Пугачова підтримала його хіт
Данилко розповів про підтримку Пугачової / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: видео Youtube

Відомий український актор, співак та композитор Андрій Данилко під час участі у конкурсі Євробачення підсвідомо змінив слова пісні, яку виконував, і замість "лаша, тумбай", проспівав "Раша, гудбай", чим визвав гнів у Росії, яка потім напала на Україну.

Але навіть у ті часи у Андрія знайшлися прихильники, в тому числі - народна артистка СРСР Алла Пугачова, пише російське видання polit.info.

Андрій Данилко розповів, що після того, як він виконав на Євробаченні скандальну пісню зі словами "лаша тумбай", проти нього були налаштовані негативно багато артистів. Але Пугачова відстояла його і допомогла залишитися в індустрії. Вона також підтримала витівку проти росіян - вважала його задум дотепним.

відео дня

"Коли ми вийшли на сцену, все просто вразило публіку - начальників з телебачення, журналістів. Я для них був своєрідною Бабою-Ягою. Пугачова не могла діяти інакше, вона заступилася за мене, бо це було в її стилі", - розповів Данилко.

Через багато років він підтвердив, що на Євробаченні співав саме "Раша, гудбай". А після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії, навіть офіційно перейменував назву хіта.

Євробачення 2023

Нагадаємо, що Вєрка Сердючка влаштувала пожежу і загубила туфлі на сцені Євробачення 2023. Пісня Dancing Lasha Tumbai сьогодні знову прозвучала на сцені Євробачення в Ліверпулі.

Учасник Євробачення прямо зі сцени прокричав: "Україно, дякую за мир у Молдові!". Відразу після свого виступу на Євробаченні співак прокричав зі сцени слова підтримки в бік України.

Джамала зі сцени Євробачення прокричала "Слава Україні". Джамала завжди відрізняється сильною проукраїнською позицією, яку вона не втомлюється демонструвати.

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Алла Пугачова Вєрка Сердючка Андрій Данилко новини шоу бізнесу
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