Сестра поділилася поганими новинами про здоров'я Селін Діон

Сестра зіркової співачки поділилася невтішними новинами про здоров'я артистки.

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Селін Діон страждає від рідкісного захворювання / Колаж Главред, фото Instagram / celinedion

Легендарна канадська співачка Селін Діон більше не "контролює свої м'язи", повідомляє її старша сестра Клодетт.

За інформацією The Daily Mail, через рік після того, як Селін Діон була змушена скасувати своє світове турне в грудні минулого року, її 74-річний брат і сестра припустили, що може пройти деякий час, перш ніж 55-річна Селін повернеться на сцену після боротьби з неврологічним розладом під назвою "синдром жорсткої людини".

Стан Селін, є прогресуючим і невиліковним. Він змушує організм атакувати власні нервові клітини і серйозно впливає на рухливість.

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"Вона багато працює, але не контролює свої м'язи. Що розбиває мені серце, так це те, що вона завжди була дисциплінованою", — розповіла Клодетт. Вона завжди багато працювала. Наша мама завжди казала їй: "ти зробиш це добре, ти зробиш це правильно".

Вона продовжила: "це правда, що і в нашій, і в її мріях мета — повернутися на сцену. В якому обсязі? Я не знаю".

Клодетт додала: "Голосові зв'язки — це м'язи, а серце — це також м'яз. Оскільки це один випадок на мільйон, вчені не проводили таких великих досліджень, тому воно не включало таку кількість людей".

Раніше Клодетт виявила, що, незважаючи на роботу з "провідними дослідниками в цій галузі", здоров'я її сестри не покращилося.

"Ми не можемо знайти жодного ефективного лікування, але важливо мати надію", - додає вона.

У жовтні Клодетт сказала, що Селін не користується інвалідним візком і все ще планує повернутися до виступів.

Нагадаємо, буквально недавно сестра Селін Діон поділилася хорошими новинами про здоров'я співачки. Її бачили на хокейному матчі разом із синами Рене-Шарлем, 22 роки, та близнюками Едді та Нельсоном, 13 років.

Хвороба Селін Діон:

Нагадаємо, у грудні 2022 року канадська співачка Селін Діон заявила, що страждає від рідкісного неврологічного розладу, який вражає лише одну людину на мільйон - синдрому ригідності або "синдрому скутої людини", при якому виникає загальна скутість м'язів.

Тоді співачка виклала відеозвернення до фанатів, в якому оголосила про нове перенесення концертів, і пояснила причину.

Раніше також Селін Діон показала, як виглядає зараз: вона виклала фотографії з синами з Лас-Вегаса, де вони разом ходили на матч з хокею. Після гри Селін, 22-річний Рене-Шарль і 13-річні Едді і Нельсон поспілкувалися зі спортсменами.

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