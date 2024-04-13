Сестра Єфросиніної показала дорослу доньку від сина Ющенка

Ліза Ющенко показала свою 14-річну доньку в дорослому образі.

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Ліза Ющенко показала дорослу доньку / Колаж Главред, фото Instagram/ liza_u

Молодша сестра української телеведучої і громадської діячки Маші Єфросиніної Ліза Ющенко, яка живе в Росії і відмовчується з приводу війни в Україні, показала свою дочку Варвару, яку вона народила від сина колишнього президента України Віктора Ющенка Андрія.

На своїй сторінці в Instagram, тусовщиця Ющенка показала вже дорослу дівчину. Фото вона лаконічно підписала "My babe".

Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні. відео дня

Сама дівчинка позує в короткій сукні з сумкою від Hermes, вартість якої починається від 5 тисяч доларів.

Варвара - онука президента Ющенка / Скриншот Instagram/liza_u

До слова, дівчинці цього року виповнилося 14 років.

Дочка Ющенка копіює свою маму / Скриншот Instagram/liza_u

Як відомо, Ліза Ющенко живе в Москві, мовчить про війну в Україні, слухає пісні путіністки Успенської і живе своє розкішне життя, подорожуючи по всьому світу.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явився знімок однієї з 5 онуків колишнього президента України - 13-річної Варвари. Ющенко показала доньку-підлітка, і зазначила, що дівчинка дуже сумує за нею. На фото Варвари, яка стає все більше схожа на Лізу, підписники помітили одну цікаву деталь.

Раніше також Ющенко заговорила про війну. Але знову абстрактно. Так, на своїй сторінці в Instagram, де вона показує своє лакшері-життя в терористичній Росії, разом зі своїм російським чоловіком, вона привітала себе кохану з днем народження і "загадала бажання".

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