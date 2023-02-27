"Сьогодні ми з Україною": Лайма Вайкуле розлютила росіян відмовою брехати глядачеві

Зворушлива і щира промова на підтримку нашої країни, виголошена Вайкуле в Ізраїлі, викликала "бурління" в пропагандистських масах.

Лайма Вайкуле з прапором України зі сцени висловила підтримку нашій країні / instagram.com/laima_vaikule_official

Латвійська співачка Лайма Вайкуле публічно засуджує війну в Україні і неодноразово критикувала кремлівську владу за віроломне вторгнення і методичне знищення українського народу.

Днями артистка залишила хейтерам з рф максимально чітке послання: її серце, як артистки і просто людини - з Україною, тому що брехати своєму глядачеві заради 30 срібників вона не має наміру.

На одному з концертів під час ізраїльського туру Вайкуле покликала на сцену Олену Коляденко - керівницю українського шоу-балету Freedom, з яким Лайма співпрацює довгі роки. Хореограф вийшла на сцену під бурхливі оплески, несучи в руках прапор України - овації стали голоснішими.

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Потім Вайкуле виголосила полум'яну промову, звертаючись до всіх своїх шанувальників. "Будьте здорові, будьте щасливі... Повірте нам, ми ніколи вас не будемо обманювати, будемо співати наживо, будемо міняти костюми, робити пластичні операції... Одним словом, ми з вами, ми вас любимо. І сьогодні ми з Україною", - заявила артистка.

Публічна підтримка нашої країни розсердила російську аудиторію - фрагмент свого виступу Вайкуле показала в Instagram, і в коментарях представники країни-агресора влаштували справжню вакханалію з образами, отруйними коментарями і погрозами:

"Так, ось справжні обличчя!!! А ми ще годували цих блазнів народу!! "Зірки" ще ті. З покон віків при царях в блазнях ходили, і блазнями є".

"Гидота! Більше ніяк не скажеш!"

"Я звичайно в шоці від побаченого! Лайма, я думала ви розумніші і вище всього цього. Прям гидко на душі стало, навіщо ви так?"

Втім, Вайкуле на сцені не перший рік, і подібні прояви ненависті її нітрохи не чіпають. Тим більше що для себе вона обрала шлях чесності - шлях підтримки нашої країни. А що робить країна на болотах її нітрохи не турбує.

Раныше Лайма Вайкуле розвіяла чутки про те, що вона злягла з рецидивом онкології, якою перехворіла в кінці 80-их. У мережі давно говорять про те, що у виконавиці рецидив онкології. Більш того, кажуть, що артистка знаходиться в дуже важкому стані і що поруч з нею перебуває її подруга Пугачова.

Також російський співак-путініст, чия мама була українкою з Кременчука, внесений до бази Миротворець за виступи в анексованому Криму, Юрій Антонов назвав латвійську співачку Лайму Вайкуле недоумкуватою. Колись шанований артист опустився до бридких образ через те що Лайма заступилася за Аллу Пугачову, яку в РФ цькують за антивоєнну позицію її сім'ї.

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