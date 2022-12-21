Юрій Антонов грубо обізвав Лайму Вайкуле за спробу відбілити ім'я Алли Пугачової

Антонов - зовсім не добрий молодець, та образив латиську артистку непристойними словами.

Юрій Антонов назвав Лайму Вайкуле дурною літньою жінкою / instagram.com/yuryantonov_official, instagram.com/laima_vaikule_official

Російський співак-путініст, чия мама була українкою з Кременчука, внесений до бази Миротворець за виступи в анексованому Криму, Юрій Антонов назвав латиську співачку Лайму Вайкуле недоумкуватою.

Колись шановний артист опустився до бридких образ через те що Лайма заступилася за Аллу Пугачову, яку в РФ цькують за антивоєнну позицію її сім'ї.

Вайкуле заявила, що Примадонну варто цінувати хоч за те, що довгі роки вона годувала російську естраду. Антонова таке формулювання обурило. В росЗМІ він обізвав Вайкуле другосортною артисткою, яка просто вирішила "примазатися" до слави Пугачової.

"Ці слова Лайми Вайкуле я сприймаю як дурість літньої жінки. По-перше, вона посилається на Пугачову, мовляв Алла утримувала Росію, в той час, як Пугачова цього не говорила. По-друге, хто така Лайма Вайкуле навіть на тлі нашої (не кажучи про світову) естради? Та ніхто. Коли вона говорить про себе, вона приміряє на себе королівську мантію, яку ніколи не носила", - розперезався Антонов.

Раніше ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Донька Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

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