Посивілий Максим Галкін вперше вийшов на зв'язок після критики війни в Україні / скріншот

Максим Галкін, який покинув Росію після вторгнення російських військ в Україну, записав нове відео.

Минуло вже чотири тижні з тих пір, коли він опублікував звернення, в якому засудив ракетні удари з боку РФ.

Галкін на своїй сторінці в Instagram анонсував майбутні концерти в Ізраїлі, оскільки його виступи користуються великим попитом за кордоном.

"Через два тижні починається мій великий тур по Ізраїлю. Вже багато днів немає квитків у касі, а бажаючі прийти — на мій концерт залишаються. Весь цей час ми шукали можливості. Ми знайшли єдиний вільний зал, тому я з радістю оголошую — ще один, 16 заключний концерт відбудеться в місті Ашдод. Ласкаво просимо! Буду з нетерпінням чекати зустрічі",-звернувся до аудиторії 45-річний пародист.

Галкін помітно постарів-у нього посивіла щетина на підборідді.

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Нагадаємо, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти.

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