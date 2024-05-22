СБУ оголосила підозру втікачу і продюсеру-путіністу Бардашу

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру продюсеру українського походження Юрію Бардашу.

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СБУ оголосило підозру скандальному продюсеру Юрію Бардашу/ колаж Главред, фото СБУ та Instagram

СБУ повідомила про заочну підозру продюсеру українського походження Юрію Бардашу, який втік до країни-агресора РФ і запекло підтримує відтоді диктатора Володимира Путіна, а також війну, яку той розв'язав проти України. Про це повідомляють 22 травня на сторінці спецслужби у Facebook.

"СБУ повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу, який втік до Росії і закликає до захоплення Києва та Харкова. Служба безпеки зібрала доказову базу на Бардаша, який виправдовує війну РФ проти України. На початку повномасштабного вторгнення він втік до Росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів. Для цього Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Telegram-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів, - ідеться в публікації. - фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова. Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на YouTube", - заявили українські офіцери.

Хто такий Юрій Бардаш? Юрій Бардаш - колишній український продюсер, хореограф, співак. Засновник і продюсер проєктів Quest Pistols, "Quest Pistols Show", "Гриби", "Нерви", а також співачки Луни і співака Wellboy, повідомляє "Вікіпедія". відео дня

Юрій Бардаш - останні новини по темі

Юрій Бардаш після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зник із публічного простору, а 1 липня 2022 року записав майже двогодинне відео у двох частинах, у якому себе назвав російською людиною, країну-агресора Росію - великою державою, а також заявив, що Україна повинна була капітулювати після повномасштабного вторгнення РФ.

22 липня 2022 року стало відомо, що Бардаш утік із Грузії до Росії.

У вересні того самого року Бардаш заявив, що планує отримати російське громадянство. У січні 2024 року він повідомив, що став громадянином країни-агресора РФ і показав російський паспорт .

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